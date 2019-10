Condolências à família de Freitas do Amaral no meio da morna arruada da CDU no Chiado

Sara Gerivaz Hoje às 20:52 Facebook

Jerónimo de Sousa endereçou as condolências à família de Freitas do Amaral, fundador do CDS, que morreu esta quinta-feira aos 78 anos. Na arruada do Chiado, o secretário-geral do PCP não quis tecer mais comentários e pediu respeito e reserva.

O secretário-geral do PCP tem-se poupado às tradicionais arruadas ao longo da campanha eleitoral, reservando as energias para a reta final. No penúltimo dia, Jerónimo de Sousa fez duas: uma no Barreiro e outra em Lisboa e vai, no último dia, cumprir a quarta arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto.

À semelhança do que aconteceu de manhã, o líder comunista chegou atrasado e só se juntou às centenas de militantes na Rua Garret. E eis que à chegada, o momento mais quente de toda a arruada: Jerónimo de Sousa foi surpreendido por uma apoiante efusiva, que se ajoelhou e lhe beijou as mãos. "Epá, eu adoro aquele homem", exclamou a senhora depois do momento.

A partir daí, a arruada arrefeceu. Apesar de ter mais gente na rua - muitos turistas de telemóveis e GoPro's em punho - e muitos militantes com garra a lançar as palavras de ordem, o entusiasmo foi menor do que, por exemplo, na primeira arruada da Baixa da Banheira.

Em frente aos Armazéns do Chiado, o secretário-geral do PCP aproveitou para endereçar as condolências à família de Freitas do Amaral, antigo líder do CDS, que morreu esta quarta-feira. Não se estendeu muito, nem quis tecer grandes comentários.

"Independentemente das diferenças políticas, queria aproveitar este momento para apresentar à família as nossas sentidas condolências. Respeitemos este momento", considerou. Jerónimo de Sousa pediu mais do que uma vez reserva e, questionado pelos jornalistas, rejeitou a ideia de que fosse uma falta de respeito realizar a arruada após a notícia da morte de Freitas do Amaral. "Antes pelo contrário, falta de respeito seria estar aqui a fazer um discurso político de análise em relação à pessoa. Condolências é a nossa palavra dirigida à família", reforçou.