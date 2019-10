Costa alerta para risco de ficar com um Governo "de mãos atadas" e "a prazo"

Gina Pereira Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa alertou, esta sexta-feira, no tradicional almoço da Trindade, em Lisboa, para o risco de o PS ganhar as eleições, mas ficar com um Governo de "mãos atadas" e "a prazo" que não dure mais de dois anos.

No último dia de campanha, o PS teme a desmobilização, pelo que se ouviram vários apelos para que, até domingo, ninguém se deixe distrair e "descontrair" pelas sondagens.

Em jeito de resposta a uma frase que Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, tem usado muitas vezes, Costa foi taxativo: "Não há governos com mãos livres, mas também não há governos com mãos atadas. A questão é saber se ficamos com as mãos atadas ou com a força necessária para cumprir" mais quatro anos", disse o secretário-geral do PS, já a pensar no day-after das eleições e em como vai conseguir formar Governo.

"Tal como não é possível, mesmo para um otimista, fazer omeletes sem ovos, também não é possível fazer Governo sem apoio parlamentar", disse, insistindo que "em democracia nunca há governos com as mãos livres". António Costa elencou depois o que considerou serem quatro garantias da fiscalização da ação do Governo: o escrutínio de uma comunicação social livre, de uma justiça independente, o debate e a fiscalização de um Assembleia da República plural e um presidente da República "sempre atento".

Força para poder dizer 'não'

Com todas estas garantias, o que António Costa quis dizer aos portugueses é que não tenham medo de "dar mais for ao PS" uma vez que só assim - não pôs esta condição, mas estava implícita - "podemos ter um governo de legislatura e não um governo de prazo contado para os próximos dois anos". E procurou depois justificar porque é tão importante "dar força" ao Governo "para que seja capaz de ouvir, de negociar, de chegar a acordo mas também que seja capaz de dizer não sempre que seja necessário dizer não em nome do interesse nacional", defendeu.

Apelos ao voto e agradecimentos a antigos dirigentes

No almoço também esteve presente Duarte Cordeiro, que apelou aos presentes para não se "distraírem" e apelarem aos mais próximos para que votem no PS.

Também Helena Roseta, deputada independente eleita pelo PS, apelou ao voto nos socialistas, elogiando António Costa pela nova lei de bases da habitação, que foi aprovada com os votos a favor do BE e do PCP. "Para nós, para toda a esquerda, a habitação tem uma função social e cumpre-nos que ela seja garantida para todas as pessoas" continuou, defendendo que o passo seguinte é por a lei de bases em prática, de forma a garantir a todos "uma habitação condigna".

Na mesa de almoço, estiveram, ainda, João Soares e Jorge Sampaio, que foram alvo de um agradecimento por parte de António Costa