Costa: Portugueses querem "PS mais forte"

Na reação aos resultados das eleições legislativas, que deram a vitória ao PS com 36,65% dos votos, o líder socialista disse que os portugueses "gostaram da 'Geringonça'" e que querem dar mais força aos socialistas.

"Os portugueses gostaram da 'Geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte", vincou António Costa, perante as centenas de apoiantes do partido, no Hotel Altis, em Lisboa.

O secretário-geral do Partido Socialista anunciou que vai estabelecer contactos com o PAN para "um acordo político no horizonte da legislatura" e com o Livre, que elegeu pela primeira vez um deputado, e "cuja presença no Parlamento" é "um reforço da solução política que produziu boas políticas e, sobretudo, bons resultados". Quanto a BE e PCP, considerou que "consolidaram, no essencial, a sua posição eleitoral".

"Vamos procurar juntos dos nossos parceiros parlamentares renovar a solução política que os portugueses disseram que querem continuada", frisou, realçando que os socialistas vão "empenhar-se, como é seu dever, em garantir a construção das soluções de estabilidade" para os próximos quatro anos.

O dirigente socialista reforçou a ideia de que "a estabilidade política é essencial à credibilidade internacional" de Portugal, acrescentando que é esse "o reforço da confiança que permite o investimento".

Direita teve a maior derrota histórica

Sobre os resultados da Direita, António Costa foi mais um a falar de uma "derrota histórica", contrariando o que Rui Rio disse esta noite, quando considerou "exagerados" comentários do género: "O PSD e CDS-PP, mesmo com o reforço da Iniciativa Liberal e do Chega, tiveram a maior derrota histórica da direita em Portugal".

O resultado dos sociais-democratas e dos centristas, prosseguiu, "expressa seguramente o facto de não terem apresentado uma alternativa credível" à governação socialista, e mostram também "a rejeição que os portugueses fazem de uma campanha eleitoral assente em casos e ataques pessoais".