Costa só admite "geringonça" com BE e CDU incluídos

O PS já formalizou pedidos de reunião para amanhã com os parceiros parlamentares de há quatro anos, tal como António Costa disse que ia fazer no discurso de vitória, onde mostrou vontade de reeditar a solução política que permitiu levar a bom porto os últimos quatro anos de Governo, alargando-a agora ao PAN e ao Livre. Se não houver acordo, admite governar sozinho.

A vontade do secretário-geral do PS, apurou o JN junto de fontes próximas de Costa, é que todos permaneçam no mesmo barco e "renovar a solução política a que os portugueses disseram querer que tenha continuidade". O objetivo "é chegar a acordo com todos". Caso contrário, Costa admite fazer como Guterres, negociando ano a ano a aprovação dos orçamentos, com quem lhe der mais jeito.

No domingo, Costa disse que "o desejável" era renovar essa solução. "Se for possível dessa forma, excelente. Se não for possível, havemos de encontrar caminho de outra forma", disse, garantindo que não irá "deitar a toalha ao chão".

