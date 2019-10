Costa vai reunir-se com todos os parceiros sociais na quinta-feira

Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS afirmou esta terça-feira que vai reunir-se com os parceiros sociais na quinta-feira, um dia depois da ronda que fará com as forças parlamentares de esquerda (Bloco, PCP, PEV e Livre) e com o PAN.

António Costa falava aos jornalistas no Palácio de Belém, após o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ter indigitado como primeiro-ministro, depois de ouvir os dez partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo.

"Procederei na quinta-feira a encontros com todos os parceiros sociais, tendo em vista ouvir a sua opinião sobre a próxima legislatura", declarou o líder socialista no final da sua reunião com o chefe de Estado, depois de referir que, já esta quarta-feira, fará uma ronda de reuniões com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN e Livre.

Perante os jornalistas, António Costa disse esperar que "se reúnam as condições necessárias, não só para que o Governo se possa formar, apresentar perante a Assembleia da República e iniciar funções, mas também possa governar com estabilidade no horizonte da legislatura".