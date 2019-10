Embaixada de Portugal em Berlim lamenta "inconvenientes" em boletins de voto

Hoje às 19:49 Facebook

A embaixada de Portugal em Berlim lamentou esta segunda-feira "quaisquer inconvenientes com que alguns eleitores se tenham confrontado" nas eleições legislativas, depois de dezenas de queixas de emigrantes que não conseguiram votar.

Dezenas de portugueses a residir na Alemanha queixaram-se, através da rede social Facebook, de não terem recibo o boletim de voto por correio para poder votar, outros apontam a devolução das cartas ou a falta de informação dada pelo consulado ou pela embaixada de Portugal em Berlim.

Em resposta, a embaixada de Portugal em Berlim recordou que, "ao longo dos meses" tem vindo a partilhar diversas informações, nomeadamente sobre o recenseamento eleitoral, tanto "na página de Facebook, como nos boletins informativos da embaixada bem como no site da embaixada".

"Os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro podiam exercer o seu direito de voto nas legislativas de domingo por via postal, a não ser que, até ao passado dia 6 de agosto, tivessem optado expressamente pelo voto presencial junto do posto consular da sua área de residência", revela a embaixada numa nota na página oficial.

Maria Vasconcelos foi uma das portuguesas que manifestou descontentamento no canal "Portugueses e Portuguesas em Berlim" na rede social Facebook, lamentando ter encontrado as portas do consulado fechadas em dia de votação para as eleições legislativas.

"Este é o consulado que hoje está fechado e onde não se encontra absolutamente ninguém para dar uma justificação àqueles que ali se deslocaram para votar, porque também não estavam a par do voto por correspondência. Este é o consulado onde me recenseei quando cheguei à Alemanha e me perguntaram o que ali estava a fazer porque ali não davam nada a ninguém e com um sorriso respondi: 'Venho-me recensear porque quero garantir o meu direito de voto'", lê-se na rede social.

A embaixada de Portugal esclareceu que "alguns eleitores das áreas consulares dos consulados-gerais de Hamburgo e de Estugarda de facto manifestaram preferência pelo voto presencial."

Por isso, continuou a nota, "nos dias 5 e 6 de outubro esses consulados-gerais estiveram abertos e com mesas de voto a funcionar. A embaixada de Portugal em Berlim não recebeu qualquer manifestação de preferência pelo voto presencial, não tendo, por isso, aberto mesa de voto".

Sobre a falta de boletins de voto nos dias de votação antecipada, relativos aos eleitores do distrito de Lisboa, entre os dias 24 e 26 de setembro, destinado aos eleitores que se encontram na Alemanha por um período passageiro, a embaixada de Portugal em Berlim reconhece as falhas, lamentando a situação.

"Quanto a esta última modalidade, de facto constatou-se nesta embaixada, e nalgumas outras representações diplomáticas, uma escassez de boletins de voto relativos aos eleitores do distrito de Lisboa, situação que lamentamos e que já transmitimos aos competentes serviços da administração central", lê-se no documento oficial, publicado pela embaixada de Portugal na Alemanha.