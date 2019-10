Francisco Louçã serve alegria do BE aos chefs "rezingões" da Direita

Joana Almeida Silva Hoje às 23:19 Facebook

Francisco Louçã criticou os "chefs da Direita" por lutarem na lama e agradeceu-lhes o facto de mostrarem que "desistem de Portugal". O fundador do partido não poupou nas críticas a Rui Rio e Assunção Cristas.

"Se não vos cair mal na digestão", começou por prevenir Francisco Louçã, antes de prosseguir, ao som dos talheres. "Agradeçamos aos chefs da Direita por terem tido essa franqueza de mostrar que desistem de Portugal e que não têm nada a dizer a quem aqui faz pela vida".

Numa intervenção carregada de críticas e de alusões ao passado, nomeadamente ao período da austeridade, considerou que a Direita se limita "a concorrer contra os seus próprios piores resultados dos últimos 40 anos".

Lembrando a António Costa que só foi primeiro-ministro porque Catarina Martins e Jerónimo de Sousa "lhe deram a mão e nunca faltaram aos seus compromissos", o antigo coordenador do BE prosseguiu com a mira apontada aos líderes de PSD e CDS.

"Os dois são um postal ilustrado da troika, estão sempre rezingões. Estão sempre zangados, e deste lado eu vejo o sorriso da Catarina", contrapôs. "Tudo contra a maioria absoluta é o Bloco de Esquerda. Vai avante, Catarina", pediu no final da intervenção.