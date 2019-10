"Governo tem que investir no SNS"

Emília Monteiro Hoje às 03:06 Facebook

"O próximo Governo tem forçosamente que fazer um grande investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), melhorando as condições de trabalho, contratando mais profissionais e, desta forma, garantir um maior bem-estar aos doentes", disse Marco Gama, 40 anos, enfermeiro há 15. Casado com uma enfermeira e pai de uma menina de 8 anos, esperou ontem que as urnas da escola da Gafanha da Encarnação, em Ílhavo, abrissem para poder votar.

"A única forma que tinha de exercer o meu direito de voto era estar às 8 horas da manhã na escola, fazer a cruzinha, e depois ir trabalhar até à noite para o Hospital de Aveiro", explicou. Marco está farto de "injustiças e de falsas promessas" e acredita que só a vontade política pode acabar com as desigualdades de salário e de carreira.

"Eu tenho um contrato individual de trabalho, sem termo, não tenho direito a benefícios como a ADSE ou outros. Mas tenho colegas que desempenham as mesmas tarefas que eu e têm contratos diferentes, salários diferentes e regras diferentes", frisou.

Entre as prioridades, além da revisão de carreiras, Marco Gama pede a contratação de mais profissionais. "Sendo que o nosso trabalho é cuidar bem dos doentes, ou são contratados mais enfermeiros ou os serviços, em todo o país, entram em colapso", referiu. A "solução" tem sido esperar, mas a paciência "tem limite": "Desde há 15 anos que me dizem que em setembro vai entrar em vigor nova legislação para pôr ordem na carreira dos enfermeiros. Não me dizem é em que ano vai ser feita justiça".

Tanta espera faz com que sinta alguma desilusão com o "trabalho da Ordem e dos Sindicatos". "Tenho esperança que o novo Governo e o novo responsável pela Saúde compreendam que sem enfermeiros não há cuidados de saúde", finalizou.v