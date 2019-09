A luta contra o "medo" num país que é um "autêntico offshore laboral"

Joana Almeida Silva Ontem às 22:34 Facebook

Catarina Martins quer combater o "medo" que resulta da precariedade laboral. Disse-o num jantar em Quarteira, no Algarve, onde voltou a retratar um país que é um "offshore laboral".

Num distrito onde o trabalho temporário grassa, a coordenadora do Bloco de Esquerda sonhou um país de "cabeça erguida", em que, nas mais diversas áreas da economia, colegas de trabalho convivam, lado a lado, em plena realização dos direitos consagrados e a saber com que contar no mês seguinte.

Rendimento é felicidade. "Uma democracia a sério não se quer com medo. A precariedade é medo e nós estamos aqui para acabar com o medo", prometeu.

A Catarina Martins que sonha o fim do medo no trabalho cresce no palco para criticar a intermediação de empresas de trabalho temporário que ficam com parte dos salários. "Num país onde há um autêntico offshore laboral, onde há tanta impunidade do abuso, aumentar os contratos de muita curta duração é aumentar todos os expedientes para que a precariedade seja regra".

A coordenadora nacional do partido afirmou que o combate à precariedade é o "grande combate" da próxima legislatura, através de um projeto diferente da Direita, de "economia qualificada".

No distrito onde elegeu em 2015 um deputado, o partido quer agora duplicar a presença no Parlamento. A meta foi traçada pelo cabeça-de-lista João Vasconcelos que pediu "coragem" e "determinação" para lutar a favor da requalificação da EN125, da ferrovia regional e do combate às alterações climáticas.