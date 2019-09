Ação do partido Iniciativa Liberal no Porto alvo de contestação de moradores

Hoje às 20:29 Facebook

A ação de campanha do partido Iniciativa Liberal, no Porto, foi esta quinta-feira motivo de contestação entre os moradores por alegadamente estar a ocupar um espaço privado de uso público, tendo até aparecido a PSP.

O partido Iniciativa Liberal escolheu esta quinta-feira como local de campanha para discutir o tema da descentralização o jardim da Rua Professor Mota Pinto, na freguesia de Ramalde, mas a ação não foi bem "acolhida" pelos moradores.

Questionados como "tinham conseguido autorização" para estacionar uma carrinha em cima do passeio e montado uma tenda no mesmo espaço, os militantes da Iniciativa Liberal afirmaram que notificaram a Câmara Municipal do Porto.

"Comunicamos sempre à autarquia as nossas ações", adiantou um militante em resposta à moradora de um dos prédios que envolve o jardim.

Segundo os condóminos, o jardim e praça são espaços privados de uso público, e nem as empresas de cargas e descargas ou bombeiros têm como entrar naquele espaço.

"Nem deixam entrar carros para descarregar mobília", afirmou uma das condóminas.

Após o discurso do líder do partido Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, sobre a descentralização e os princípios que a motivam, acabou mesmo por aparecer a Polícia de Segurança Pública.

À Lusa, o líder do partido confirmou que os agentes não notificaram qualquer elemento e que apenas pediram para ver a informação enviada à autarquia do Porto.