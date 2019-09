Ações de campanha fora da caixa são desafio dos mais novos

Carla Soares Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ator do Bloco de Esquerda vestiu a pele de segurança à porta de uma faculdade, no Porto, e só deixava entrar quem paga propinas, numa sátira contra esta taxa. Mais a sul, em Peniche, destino de eleição dos surfistas, a JSD promoveu um batismo desta modalidade. O objetivo é realizar ações "fora da caixa" para fugir ao tradicional.

Nas iniciativas distritais e nas caravanas nacionais, onde dezenas de jovens acompanham os líderes, uns metem férias ou dispensa do trabalho. Outros tentam participar de forma a não prejudicar os estudos.

À porta da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (UP), uma dezena de jovens do BE fez campanha pelo fim das propinas no Ensino Superior.