Alegre: "Não nos arrependemos da 'Geringonça', mas não precisamos de professores de Esquerda"

O histórico socialista Manuel Alegre defendeu esta segunda-feira, num comício do PS em Coimbra, que a "Geringonça" valeu a pena, mas que "não há diálogo nem convergência sem um PS forte, não há solução governativa de Esquerda sem o PS e muito menos contra o PS". Para ele, BE e PCP não são "empecilhos", mas o apelo é para reforçar o PS.

"Fizemos a 'Geringonça' e não temos de ter vergonha dela. Temos muito orgulho naquilo que foi feito nestes últimos 4 anos", disse Manuel Alegre, salientando, contudo, que "o diálogo só foi possível porque o PS era o partido mais forte" e assim tem que continuar.

"Não há estabilidade sem um PS forte, não há diálogo nem convergência sem um PS forte, não há solução governativa de Esquerda sem o PS e muito menos contra o PS", disse, deixando um aviso: "Não há Esquerda em Portugal sem o PS ou contra o PS".

"A Esquerda toda, ao contrário do que pensam alguns, também precisa de um PS forte, e a própria Europa precisa da experiência adquirida pelo António Costa e do exemplo do PS português", disse, insistindo nos recados para os parceiros de Esquerda: "Não nos arrependemos, mas também não precisamos de professores de Esquerda".

Para Manuel Alegre, BE e PCP não são "empecilhos", ao contrário do que chegou a dizer um deputado do PS no Parlamento. "Os empecilhos vieram sempre da Direita", disse, elogiando o trabalho de convergência à Esquerda para a aprovação de uma nova lei de bases da saúde e da habitação, mas apontando ao muito trabalho que ainda há a fazer nestas áreas e elogiando a ministra da Saúde, Marta Temido, que é cabeça de lista do PS por Coimbra.

"A liberalização das rendas levou à expulsão dos idosos das suas casas, sem abrir caminho à entrada dos mais novos. É um problema grave. O Estado tem que intervir mais", disse, defendendo que "esta é uma das mais pesadas responsabilidades de um futuro Governo do PS", a par do reforço do Serviço Nacional de Saúde e de uma escola pública que seja fator de igualdades de oportunidades.

Alegre não passou ao lado de Rui Rio nem da polémica de Tancos: "não precisamos de lições de moral de quem há alguns dias criticava a justiça de tabacaria e agora se arvora em justiceiro eleitoralista".

António Costa discursou depois para reforçar o apelo ao voto no PS e puxou pelos galões do respeito pelas instituições.

Costa e as relações com Belém

"Ao longo de 4 anos nunca quebrámos o diálogo com os outros órgãos de soberania. (...) Não respeitamos o poder judicial ao sabor da nossa conveniência", disse, em jeito de recado para o líder do PSD, que é acusado de dizer uma coisa e fazer o seu contrário no que respeita à acusação no caso de Tancos.

Costa salientou a importância de o Governo nunca ter deixado de promover o diálogo social e a concertação social, "como também o diálogo e o respeito da compatibilização da maioria que existia na assembleia com uma maioria distinta representada pelo presidente da República", puxando pelos galões da garantia do equilíbrio.

O secretário-geral do PS voltou a apelar a que, quem quer um Governo do PS, tem de votar no PS, admitindo que tem encontrado pelo país "camaradas" que querem e outros que não querem maioria e quem queira e não queira a "Geringonça". "Mas há uma coisa que todos querem: um Governo do PS", garantiu.