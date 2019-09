Alerta de Santos Silva é "fruta da época", responde Catarina Martins

Joana Almeida Silva Hoje às 11:13 Facebook

A líder do BE esteve na feira de Espinho e respondeu a Santos Silva dizendo que os alertas que o socialista fez são "fruta da época".

Entrava na feira de Espinho, junto às bancas da fruta e dos legumes quando Ana Carvalho, 54 anos, a abraçou e lhe lançou um elogio. "Faz-me lembrar a falecida princesa Diana, a lutar pelos mais pobres". Ana, voluntária na Cáritas, gosta da maneira de Catarina Martins falar. "É uma pessoa correta, que se chega às pessoas".

Talvez inspirada pela bancas em que foi abraçando uma e outra vendedora, a líder do BE respondeu às palavras de Augusto Santos Silva, que em campanha pelo PS alertou para um poder "desmedido" dos partidos da Esquerda.

"Há quatro anos, o partido socialista não ganhou eleições e conseguimos ainda assim uma solução estável durante quatro anos que protegeu salários, pensões e os direitos das pessoas. Acho que é um pouco fruta da época, estes apelos", considerou.

Catarina Martins, a quem pediram na feira para "olhar por nós", seguiu com três proteas oferecidas na mão antes de falar aos jornalistas e repetir o orgulho que o partido tem no trabalho feito nos últimos quatro anos e deixou acusações a quem no PS quer uma máquina do tempo.

"Há quem no partido socialista esteja zangado com os últimos quatro anos e tenha eventualmente vontade de recuar em alguns dossiers, mas as pessoas deste país sabem que o BE é a força que impede uma maioria absoluta e a força que puxa pelas condições concretas de vida deste país, do salário, na pensão, nas condições de trabalho", frisou.

"Aperte com eles", "a Direita não dava nada", foi ouvindo a comitiva, recebida pelo calor da cidade à beira-mar. Maria Rosalina protagonizou um dos momentos da visita ao mercado. Puxou Catarina para lhe falar aos soluços da reforma de 180 euros que recebe depois de ter estado na Venezuela 25 anos. A coordenadora do BE disse que era a primeira vez que lhe falavam do assunto e pediu-lhe que desse o contacto a um dos responsáveis que a acompanhavam.

A líder do BE fez o percurso ao lado de Moisés Ferreira, número um por Aveiro e de Nelson Peralta, segundo na lista. Foi já no fim, por metros e minutos, que Catarina Martins não se cruzou com as bandeiras do PSD, que entravam na feira sob a liderança de Salvador Malheiro, cabeça de lista por Aveiro.