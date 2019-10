André Silva concorda que Tancos seja discutido após eleições

Hermana Cruz Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

André Silva concorda que o caso de Tancos só seja discutido no Parlamento, na próxima semana, já depois das eleições. Seria esse o sentido do voto do PAN, caso pudesse votar em conferência de líderes, avançou André Silva, nesta tarde de quarta-feira.

Para André Silva, a época de campanha eleitoral deve ser usada para os partidos explicarem as suas propostas e não, "como se tem assistido", para se andar com "ataques" ou "recados" entre candidaturas sobre temas que o PAN considera serem do fórum judicial. É o caso de Tancos.

"Não faz sentido que se esteja a queimar tanto tempo com um caso judicial em altura de campanha", sustentou André Silva, nesta tarde de quarta-feira, no final de uma visita à fábrica Vegin, em Sintra.

Por isso, se o PAN tivesse direito voto em conferência de líderes, votaria a favor da marcação de uma reunião da Comissão Permanente para analisar o caso de Tancos, na próxima semana, tal como foi aprovado pelos partidos da Esquerda. "Não faz sentido todo este mediatismo em torno de um caso que, para nós, é judicial. E que se esteja a usar tanto tempo de campanha com uma reunião da Comissão Permanente antes das eleições", justificou André Silva.

O deputado ressalvou, contudo, que se a maioria das bancadas fosse favorável a que Tancos fosse discutido ainda esta semana, o PAN não iria se opor. "O PAN não tem assento na conferência de líderes com o mesmo estatuto dos outros partidos, porque não tem grupo parlamentar. Por isso, também é muito importante que consigamos alargar a nossa representação", aproveitou para defender André Silva.