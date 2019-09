André Silva: "Exímio cozinheiro", gosta de pregar partidas e é muito pragmático

Alexandra Tavares Teles Hoje às 09:45, atualizado às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Nasceu e cresceu vizinho do Largo do Caldas, em Lisboa, sem nunca ter tido a tentação de entrar na sede do CDS. Nem, quando adolescente, liderava Manuel Monteiro, nem depois de Portas tomar o partido.

Já em Coimbra, onde tem família e cursou Engenharia Civil, as "ideologias rígidas" continuavam a não lhe interessar. "Falávamos muito de política, mas sem ideologias definidas", conta Filipe Ferreira, amigo desses anos, em que partilhavam casa e horas de estudo. "O André preferia envolver-se em movimentos sociais, por exemplo, a linha SOS-Estudante". Ofereceu-se como voluntário, pouco depois era coordenador. "Tem natureza de líder", diz, sobretudo porque "não abdica das suas ideias essenciais". E "por ser muito frontal, sem subterfúgios e receio de entrar em discussão".

Dos finais dos anos 90, Filipe recorda um jovem "muito extrovertido, ambicioso", bem-sucedido socialmente. "O bar podia ser-nos desconhecido. Mas pouco depois de chegarmos, já conhecíamos uma data de gente". Graças em grande parte ao "imenso" sentido de humor: "É um brincalhão e adora pregar partidas": "gostava de convencer as pessoas do contrário do que é. Havia quem achasse que ele é benfiquista".