André Silva quer proibir exploração de petróleo e gás no país

O PAN pretende revogar a lei que permite explorações de petróleo e de gás em Portugal. E acusa PS, PSD, CDS e PCP de "incoerência" por serem contra mas alegarem que têm o ambiente como uma das suas prioridades.

André Silva deu, nesta tarde de sexta-feira, uma alfinetada nos outros partidos, que têm vindo a garantir que têm o ambiente como uma das suas prioridades, acusando-os de "incoerência".

"O PAN conseguiu colocar o ambiente como um campo político autónomo. É natural que cada vez mais partidos adotem o ambiente, a salvaguarda dos ecosistemas e o combate às alterações climáticas, nas suas narrativas como uma das suas prioridades. Mas depois há uma incoerência entre aquilo que dizem e aquilo que defendem no que toca a determinadas áreas da atividade económica", atacou o porta-voz do PAN.

Em causa, por exemplo, a posição de PS, PSD, PCP e CDS-PP quanto à exploração de petróleo e gás em Portugal. "O PAN é dos únicos partidos que defende a revogação da lei que permite explorar hidrocarbonetos no nosso país. Não é coerente defender medidas concretas de combate às alterações climáticas a dez anos e continuarmos a querer explorar hidrocarbonetos, petróleo e gás, no nosso território", considerou André Silva, ao participar na Marcha do Clima, em Lisboa.

O deputado único do PAN, que de manhã falou em medidas de apoio aos sem-abrigo, recusou, de novo, comentar especificamente a polémica em torno de Tancos. Primeiro, para "não desviar as atenções do que é fundamental nos próximos sete dias", que considera serem as propostas das várias candidaturas. Segundo, porque não existe qualquer sentença, apenas uma "acusação".