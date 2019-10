André Silva "sente" que PAN vai ter "mais do que 3%"

Hermana Cruz Hoje às 14:04 Facebook

André Silva disse, nesta manhã de terça-feira, que sente, nas ruas, que o PAN vai ter "mais do que 3%". Mesmo em Coimbra, onde causou polémica a decisão da Universidade de banir a carne de vaca da cantina, o porta-voz do PAN considerou que as pessoas querem que o partido cresça.

Podia não ter um território fácil para o PAN, depois da polémica em torno da decisão da Universidade de Coimbra de banir a carne de vaca das cantinas universitárias. Mas não foi isso o que sentiu André Silva, pelo contrário. O porta-voz do PAN garantiu sentir-se apoiado e que as pessoas querem que o PAN continue a crescer.

"As sondagens da rua dizem que há mais do que 3% de pessoas que nos apoiam e que querem que crescemos", afirmou André Silva, considerando que, mais do que as sondagens, o importante é continuar a andar a informar as pessoas, até à meia-noite de sexta-feira, sobre as propostas do partido.

"O PAN vê como positivo, quatro anos depois, estar a ser reconhecido como uma força politica autónoma e consolidada no sistema politico português", sublinhou Andrá Silva, que almoçou na cantina da Universidade de Coimbra. "Um prato vegetariano, é evidente", ressalvou, lembrando que foi estudante daquela universidade e que Coimbra é, por isso, uma cidade que acarinha.

Quanto à polémica, em torno da proibição da carne de cava, o líder do PAN esclareceu: "O reitor não aboliu a oferta de carne, reduziu a carne numa das espécies que é a bovina. Está a fazer as melhores práticas que a comunidade científica tem vindo a dizer, reduzir o consumo de proteína alimentar, neste caso de uma espécie com mais impacto".

André Silva garantiu ainda não se sentir melindrado com algumas reações mais negativas que tem tido a posição do PAN de defender uma redução do consumo de carne. "É natural. Quando qualquer pessoa ao longo da história traz novas ideias, novos temas a debate, apanha no fundo com as primeiras setas e resistências. E é natural que haja pessoas que mostrem esse desagrado. Estamos habituados a isso desde a nossa formação", referiu André Silva, referindo que o PAN tem sido o "porta-voz da comunidade científica".