António Costa foi assistido "como qualquer cidadão" no hospital de Viana

O secretário-geral do PS António Costa deu entrada esta sexta-feira, cerca das 23.30 horas, no hospital de Viana do Castelo, fez ficha, passou pela triagem, foi assistido por um médico da especialidade de Ortopedia e teve alta cerca de duas horas depois.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, junto de fonte próxima hospital, foi "tratado como qualquer cidadão normal e não passou à frente de ninguém, até porque àquela hora estava pouca gente no serviço de urgência".

António Costa deslocou-se ao hospital acompanhado por elementos da sua segurança, queixando-se de "dor lombar". "Teve sorte de ainda ter um especialista em Ortopedia, porque a partir das 00.00 horas, as especialidades fecham. Só ficam Clínica Geral durante a noite, e pequena cirurgia e Medicina Interna até às 01.00 horas", adiantou a mesma fonte.

Contactada a responsável da comunicação do hospital, pertencente à Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), mostrou-se exasperada com as questões colocadas pelo JN em relação ao atendimento ao secretário-geral do PS. Confirmou, sem adiantar mais pormenores, relativamente a horários de entrada e saída, e patologia diagnosticada, apenas que António Costa "deu entrada, fez triagem e teve alta" esta sexta-feira à noite.