Ao som da música cubana, Jerónimo pediu aos militantes para serem candidatos

A música de "Los cubanitos" aqueceu a noite fria em Vila Nova de Gaia, depois do dia mais longo da campanha eleitoral da CDU. Jerónimo de Sousa foi recebido ao som da música "Hasta siempre (comandante Che Guevara)" e pediu aos militantes para serem, também eles, candidatos.

Enquanto esperavam pelo secretário-geral do PCP, apoiantes e militantes da CDU fizeram do Largo Estêvão Torres, em Gaia, um palco improvisado. Os ritmos quentes de Cuba convidaram homens e mulheres a dar uns passos de dança, e todos - uns mais afinados do que outros - cantaram em uníssono as músicas "Guantanamera" e "Corazon Espinado".

E quando Jerónimo de Sousa chegou, ninguém ficou indiferente. Beijos e mais beijos, abraços e aplausos. A música da revolução cubana entrou para saudar o líder comunista. Durante o discurso, Jerónimo pediu a mobilização dos votantes e militantes da CDU, para evitar "o risco de andar para trás".

"É uma batalha exigente sim, é verdade. Não vai ser fácil. Precisamos de um esforço nesta semana e meia, dar uma contribuição mais elevada. Sim, vocês que estão aqui. Vocês são militantes, votantes na CDU. Sabemos disso, mas não chega, camaradas. Não chega. Nesta semana e meia, vocês têm a obrigação de ser candidatos, candidatos pelas listas da CDU", apelou.

Para ilustrar o risco "bem real de andar para trás", Jerónimo de Sousa e Diana Ferreira, cabeça de lista pelo Porto, trouxeram aos discursos a implementação do passe único dos transportes, uma medida que "garante poupanças muito significativas, particularmente para trabalhadores, para estudantes e para reformados", mas que "não está garantida para todo o sempre".

"As resistências dos autarcas do PS e do PSD na região à aplicação da medida são bem evidentes e estão já a prejudicar a população da Área Metropolitana do Porto que ainda não tem os descontos do Passe Família nem o passe Sub-13 garantido, o que, na prática, está a retirar o direto ao transporte a muitas crianças", denunciou.