Assunção Cristas: com vocação executiva, prefere consensos. O confronto não a seduz

Líder "corajosa", garante Adolfo Mesquita Nunes, "pelo que afirma, pela forma como o afirma, por ser capaz de tomar a iniciativa". Política de "ideias firmes, capaz de ouvir e de delegar". Mulher "otimista e solar", o traço de personalidade onde mais se destaca "a dimensão católica" da amiga, "fisicamente incansável" e pouco dada a problematizar. "Prefere agir", acrescenta o ex-vice-presidente do CDS.

"Pragmática", diz de si própria Assunção Cristas. "Não me perco em estados de alma". Na adversidade, como um mau resultado eleitoral, "raramente vou abaixo". "Sou muito resiliente e perante coisas menos boas, a resposta é sempre mais e mais trabalho".

Gosta do verbo construir. Por isso, o trabalho parlamentar, "muito feito de confronto" não é a sua praia. "Não, não é o registo que mais gosto", confessa.

"Revela-se com mais brilho e exuberância numa função executiva e numa vocação propositiva", concorda Adolfo Mesquita Nunes. "Brilhou mais enquanto ministra e na campanha para a presidência da CML, empatia agora desmaiada em resultado dos últimos anos de oposição isolada". A empatia "foi-se mitigando".

Cristas prefere os consensos. Tem a cautela de ouvir. Mas tende a seguir as convicções pessoais, quando profundas. "De vez em quando, liderar também é ir contra as maiorias", diz.

Não tolera traições

"Traída, fica muito, muito, zangada". A garantia vem de Mariana França Gouveia, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova, amiga antiga. Colegas na Faculdade de Direito, foram as melhores da turma (média final de 16) e companheiras de casa, na Alemanha, no doutoramento. "Aí percebi o quanto ela gosta de poesia, lia tudo de Tolentino de Mendonça". Sobre a resistência da amiga: "Tem uma enorme autoconfiança. E força. Por muito que se bata, é inabalável".

Ambas têm quatro filhos de idades idênticas. "É ótima mãe, apesar de não cumprir o figurino, em parte típico dos eleitores do CDS".

Cristas dá conta do machismo instalado: "Nos contactos de rua, vou ouvindo que para mulher sou demasiado agressiva". E por ser mulher, e estar sob escrutínio físico, com as funções parlamentares, o guarda roupa passou a ser motivo de angústia: "Uma manhã, ficou sentada na cama a olhar para o roupeiro já sem saber o que vestir", conta a amiga.

Catarina Martins entende-a bem. "Apesar dos projetos muito diferentes, reconheço em todas as mulheres sob escrutínio público que a tarefa é mais difícil que a do homem". Para a líder do Bloco, Cristas "descola da realidade do país com muita facilidade". Mas "parece acreditar no que defende".

Em política, qualidades e defeitos dependem das circunstâncias. Adolfo Mesquita Nunes escolhe um exemplo. "Não ter muitos anos de política faz com que traga algo de novo, mas pode não ajudar na gestão dos problemas normais dos partidos".

Quando deixou o Governo, disse-lhe Mariana: "O pior que te pode acontecer é seres catedrática". E quando convidada por Paulo Portas para a vice-presidência do CDS, lhe pediu conselho, disse-lhe: "Se te faz feliz, avança". Onde a vê daqui a uns anos? pergunta-se a Adolfo Mesquita Nunes. "Vou dar-lhe a resposta mais sincera possível - vejo-a feliz".

Perfil

Maria de Assunção Cristas

Nasceu em Luanda, a 28 de setembro de 1974

Jurista. Foi ministra da Agricultura e do Mar entre 2011 e 2015. É presidente do CDS-PP

Casada, 4 filhos

Sabia que...

"Adora fast food", garante a amiga Mariana. "Pizas e por aí fora. Um dia fui ter com ela ao Ministério. Eis que vejo chegar um tabuleiro com uma Coca-cola, dois croquetes e, se bem me lembro, um pastel de nata. Resta dizer que ela estava grávida". Ri.

Dá ao sono todos os minutos que pode. E o acordar é lento. O despertador começa a tocar às 7 da manhã. Depois, vai repetindo o toque de dez em dez minutos, durante pelo menos meia hora. "Só consigo acordar dessa forma, mas devo dizer que esse é um tempo de reflexão muito fecunda".

Data

Começou a namorar com o marido no dia 11 do 11 de 1991.