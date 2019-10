Assunção Cristas diz que não se deixa condicionar pela tentativa de agressão

Hoje às 09:41 Facebook

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, usou as redes sociais para agradecer as "as mensagens de solidariedade, apoio e preocupação" que recebeu após ter sido empurrada e insultada numa ação de campanha numa rua do Porto.

"Este tipo de situações são inaceitáveis", escreveu Assunção Cristas, numa publicação da página de Facebook, publicada já depois da meia noite. "Quem me conhece e acompanha a minha vida política sabe que percorro todo o país e converso com todas as pessoas. Gostem ou não de mim. Apoiem ou não as minhas ideias e as propostas do meu partido. Converso sempre com todos. Todos. De forma educada e civilizada", argumenta.

"Por isso mesmo, não posso aceitar este tipo de abordagem, numa cidade de que tanto gosto", acrescentou Assunção Cristas, deixando "uma palavra de carinho" para "o Luís, da Juventude Popular", que também se viu "envolvido neste triste episódio, enquanto participava livremente numa iniciativa do partido".

Na declaração, Assunção Cristas diz que esta quinta-feira estará novamente na rua para conversar com as pessoas. "Se alguém pensa, qualquer que seja a motivação, que me pode condicionar com este tipo de ações, desengane-se. Continuarei a defender as ideias em que acredito", disse.