BE não quer esquecer Tancos, mas agora é tempo de campanha

A líder do BE diz que o argumento para discutir Tancos na Comissão Permanente antes das eleições ficou sem sentido pelo facto de os partidos já terem mostrado a sua posição sobre o tema e defende que agora devem falar do programa que têm.

"Registei que o argumento da Direita para uma reunião que seria inédita - nunca aconteceu a tão pouco tempo das eleições - era que era necessário que todos os partidos mostrassem a sua posição claramente sobre esse assunto. Os vários partidos já mostraram a sua posição claramente, voltaram a fazê-lo hoje, na conferência de líderes e o BE tem-no feito ao longo da campanha", afirmou Catarina Martins.

Após uma visita ao Centro de Medicina do Sono, em Covões, distrito de Coimbra, a líder do BE repetiu o que tem dito na última semana, que o caso do furto de material militar é "da maior gravidade" e considerou que o tempo agora é de apresentar o programa aos eleitores. "Quando não há mais nada para se dizer podem-se repetir chavões", criticou.

Catarina Martins diz que o BE não se opôs à realização de qualquer reunião para discutir Tancos, nem se opõe agora, e que a "Justiça vai fazer o seu caminho". "Registo que o próprio PSD já reconheceu que este é um bom tempo para a campanha eleitoral e para a seguir se fazer a reunião da Comissão Permanente. Julgo que estamos de acordo".

Em Coimbra, onde realiza esta quarta-feira um comício, Catarina Martins garantiu que "ninguém escondeu o tema, dissemos logo que era gravíssimo, não há nenhuma ocultação" e defendeu que o caso de Tancos não impede o BE de fazer "aquilo que temos de fazer numa campanha eleitoral", disse.

"Vamos ter uma reunião da Comissão Permanente na próxima semana, como sugeriu o presidente da Assembleia da República face ao pedido e o BE achou que sim, que a reunião se devia realizar e já dissemos também que temos toda a disponibilidade para que na próxima legislatura se faça uma nova comissão de inquérito, se estes desenvolvimentos se provarem com a gravidade que têm", frisou.