BE não tem "nada a opor" ao debate de Tancos na Comissão Permanente

A líder do BE diz que não tem "nada a opor" à realização de uma reunião da Comissão Permanente para discutir o caso de Tancos.

Catarina Martins, em campanha no Porto, diz que o BE "não se vai opor à realização da reunião" pedida pelo PSD para debater o caso de Tancos no Parlamento.

Os líderes parlamentares realizam esta semana uma reunião urgente para marcar o debate.

"O pedido foi feito pelo PSD, mas pela nossa parte nunca nos opusemos a que o Parlamento reúna sempre que algum partido propõe e sempre que há um tema que o justifique", afirmou.