BE quer baixar IVA da energia para garantir justiça para os mais vulneráveis

Catarina Martins não tem dúvidas que os impostos que se prometem baixar revelam "os lados" que cada partido escolhe. O BE quer reduzir o IVA da energia de 23% para 6%, para chegar "a quem mais precisa".

No início soou a "Inquietação" (José Mário Branco) num dia de águas agitadas na política nacional. O tom bélico do discurso do quinto dia de campanha percebe-se pelo conteúdo do tema, mas na noite de comício do BE, em Almada, Setúbal, nem sombra de estilhaços.

Catarina Martins falou aos militantes de Finanças e garante que em matéria de impostos é possível fazer justiça e chegar a todos. "A energia é um bem essencial e não tem sido tratada como bem essencial e se queremos combater as rendas da energia, intransigentemente, também não podemos deixar que continue este regime em que a taxa da energia é máxima, como se a energia fosse um bem não essencial", começou por explicar.

O compromisso do BE é voltar aos 6% e conseguir uma poupança média de 10 euros por mês na fatura da energia. "Os 23% paga toda a gente, mesmo quem vive com uma pensão que não chega até ao fim do mês, mesmo quem vive com um salário que não o tira da pobreza, mesmo quem precisa do subsídio de desemprego".

A coordenadora do partido diz que "tem ouvido muitas vezes a Direita dizer que é preciso baixar impostos", mas defende que este é o que mais diz a todos os portugueses.

A festa de que Catarina Martins falou quando no início do discurso saudou os militantes acabaria com uma banda sonora bem conhecida de outros palcos - "A Internacional", entoada a pedido de Fernando Rosas, fundador do partido, em terra de resistentes antifascistas.

"À bulha por meio lápis"

A frase é de Joana Mortágua, candidata por Setúbal, que se apresentou com um pequeno lápis verde do PS em palco. "Estavam contentes por ter um lápis para distribuir à população e veio o Mário Centeno e, zás, cativou metade do lápis".

A metáfora do lápis arrancou gargalhadas e serviu para criticar "os dois candidatos a primeiro-ministro" - António Costa e Rui Rio - por fazerem contas que "não batem certo" e faltar sempre "um bocado do lápis".

A primeira parte do discurso que fez aos militantes, na sala da Incrível Almadense, bem podia ser o início de um monólogo. Contou a história de Julieta, uma idosa de 84 anos que recebeu uma carta de despejo, para problematizar o direito à habitação.

"O BE vai propor que o município de Almada seja considerado em estado de carência de habitação", declarou. "O elevador social nunca foi instalado no Bairro da Jamaica e nunca foi instalado no Segundo Torrão".