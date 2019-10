Bloco e a marijuana: Catarina Martins responde a Rui Moreira

Joana Almeida Silva Hoje às 19:02 Facebook

Numa arruada em Braga, a líder do BE respondeu às críticas de Rui Moreira dizendo que o presidente da C. M. Porto fala do partido como "uma forma de fugir às suas responsabilidades".

Às críticas do presidente da C. M. Porto, que acusou o BE de ser "esquerda/marijiuana", Catarina Martins respondeu durante uma arruada na cidade de Braga. "Estou muito preocupada com o facto de a C. M. do Porto estar a mandar famílias fora das suas casas, quando não tem nenhuma outra resposta, e era bom que Rui Moreira dissesse às famílias da cidade que precisam de uma casa qual é a resposta que lhes dá. Se calhar, entreter-se a falar do BE sobre matérias que não têm que ver com a autarquia é uma forma de fugir às suas responsabilidades", comentou.

Ao lado de Marisa Matias e de Luíz Fazenda, a coordenadora do BE também comentou o debate de nomes que o PSD tem promovido.

"Nós estamos aqui a debater propostas e é assim que deve ser. As propostas diferentes vão a eleições e com a força que cada programa tiver, aí sairá um programa de Governo", considerou.

Depois de um percurso em que foi sendo abordada por diferentes comerciantes, entre eles Manuel Barbosa, "se pudesse casava com ela", disse o homem de 81 anos, Catarina Martins disse que fica "algo perplexa" por estarmos na última semana de campanha e haver partidos "que falam de tudo, menos do país que querem. Já estão a discutir nomes, antes de discutir propostas".