Bloco quer reabertura de serviços públicos para combater despovoamento no interior

Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou, esta segunda-feira, que são necessárias "medidas estruturais" ao invés de "medidas pontuais" para combater o despovoamento no interior, defendendo um programa de reabertura de serviços públicos nesses territórios.

"Não precisamos de medidas pontuais, precisamos de medidas estruturais. O que o BE propõe é que depois de termos assistido ao encerramento de milhares de serviços públicos um pouco por todo o país, principalmente no interior, aquilo que é preciso, porque cria emprego e fixa população, é ter um programa de reabertura de serviços públicos em todo o país", destacou após uma visita à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

Para Catarina Martins, esta reabertura deve ser feita "de forma gradual, com o apoio das autarquias e que seja avaliado da forma a que fixe a população e combata o despovoamento".

A proposta prevê a reabertura de serviços públicos nas áreas da saúde, educação e justiça, porque é "essencial que as pessoas possam pensar em construir a sua vida em territórios do interior que têm estado despovoados", disse.

"Desde logo quando um serviço público é aberto há logo emprego que é criado de forma consistente e permanente e isso é importante", explicou, lembrando que assim as empresas podem também pensar em aí se instalarem".

Quanto ao valor a investir, a líder do BE lembra que no "programa amplo de investimento do país e nas infraestruturas do país" é proposto que para os vários programas seja investido a cada ano 05 por cento do PIB.

"É um numero bastante razoável, um investimento que Portugal teve durante bastantes décadas e depois deixou cair. Acabámos por nos últimos anos andar a investir tudo no sistema financeiro, bastante mais do que 05 por cento do PIB em vez de investirmos no serviço público", atirou.

Considerando que as questões do interior devem ter "essa seriedade", Catarina Martins defende que "um problema grave deve ter respostas permanentes, e respostas permanentes são serviços públicos em todo o país".

Esta reabertura de serviços públicos deve ainda ser avaliada, para aferir onde é que são necessários neste momento e onde podem ser mais eficazes para atrair e fixar população, acrescentou.

Catarina Martins manifestou ainda a vontade em "recuperar o controlo dos CTT", por ser "outro dos serviços que tem feito falta em todo o país".

A coordenadora do Bloco de Esquerda visitou hoje, acompanhada pela candidata pelo círculo eleitoral de Vila Real, Mariana Simões, os Laboratórios Ecofluvial e de Ecologia Aplicada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, precedida de uma reunião com o reitor da universidade, Fontaínhas Fernandes.