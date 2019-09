Carlos Guimarães Pinto: "Em Portugal, sou o primeiro líder partidário gago"

Alexandra Tavares-Teles Hoje às 11:08 Facebook

É um economista que não teme a palavra política nem renega os políticos - "que sou eu senão um político?" É um liberal, teimoso e determinado, com uma missão - "explicar às pessoas o modelo económico e político em que acredito" -, e objetivos de vida bem definidos. Entre os quais, estes dois: visitar todos os países do Mundo (já conta 70), e "levar a voz do liberalismo ao Parlamento".

Que liberalismo, pergunta-se. "O liberalismo selvagem que transforma os fortes em mais fortes, os débeis em mais débeis e os excluídos em mais excluídos", nas palavras do Papa Francisco? "Não. O liberalismo que funcionou em todo o lado. Na Irlanda, na Estónia, na Eslováquia ou na Lituânia", responde o agnóstico.

Deixa-se de modéstias: "Represento ideias novas em Portugal, proponho-me, com o meu partido, a trazer as melhoras práticas de outros países". Essa tem sido de resto a vida profissional de Carlos Guimarães Pinto - levar às empresas, como consultor do mercado financeiro, "as melhores práticas de gestão, reconhecidamente testadas". Foi assim no Dubai, onde viveu grande parte da vida adulta, e também na Arábia Saudita, no Paquistão, na Nigéria e nas Filipinas, trajeto que passou por cerca de 20 países e a que atribui a "visão cosmopolita".