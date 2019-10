Catarina Martins apela aos indecisos para travar maioria absoluta do PS

Joana Almeida Silva Hoje às 00:04 Facebook

O discurso da líder do BE em Braga ficou marcado por dois apelos: a conquista de dois deputados pelo distrito e o voto dos indecisos, e até dos que não sabem se vão votar, contra a conquista de uma maioria absoluta pelo PS.

"Esta campanha eleitoral está a chegar ao fim". Faltam três dias na estrada e as palavras de Catarina Martins são já de contrarrelógio.

"Sei que ainda há muita gente indecisa, que não decidiu em quem vai votar, ou se vai votar, mas oiço todos os dias na rua tanta gente que não quer uma maioria absoluta e que sabe que o BE é a força que garante sempre a luta pelo salário, a luta pela pensão, a luta pela saúde, aquilo que é essencial na nossa vida concreta", lançou na reta final do discurso.

A líder do BE não quer que ninguém "falte à chamada" e diz aguardar com "humildade" aquela que for a decisão de quem vai votar no domingo.

Para Braga, onde em 2015, o partido elegeu um deputado, traçou a meta: "Estivemos tão perto há quatro anos de ter dois deputados do BE, que seja agora. Podemos aqui, em Braga, ter mais deputados desta Esquerda que nunca se engana no momento de votar por aquilo que conta".

Catarina Martins, que começou por apontar na tenda montada na Avenida Central o investimento público e o trabalho como duas das grandes questões da próxima legislatura, já tem planos para o dia 7 de outubro. "A campanha acaba já na sexta-feira, no domingo contam-se os votos, na segunda-feira estamos a trabalhar como sempre, com toda a força, nunca nos cansamos", rematou.