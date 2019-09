Catarina Martins: "Precisamos é de Arnauts e Semedos"

Joana Almeida Silva Hoje às 15:28 Facebook

Catarina Martins aponta um caminho de "convergência" para dar resposta aos problemas do país. Num mega-almoço em Lisboa, a coordenadora do BE disse que sem os bloquistas e o PCP "o Governo nada teria feito".

Foi buscar o exemplo da luta pelo Serviço Nacional de Saúde de um fundador do PS e de um ex-coordenador do BE para explicar a importância de convergir em relação aos problemas mais sérios do país. "Precisamos é de Arnauts e Semedos, de gente de vontade, queremos a garantia de soluções, juntamo-nos para soluções que respondam por este país e não perdemos tempo. É este o caminho", defendeu, dizendo ser essa a solução para o dia seguinte às eleições do dia 6 de outubro.

Numa sala com cerca de 1500 militantes e apoiantes, a coordenadora do BE foi aplaudida ao entrar ao lado de Mariana Mortágua e de Beatriz Gomes Dias (número três pelo distrito de Lisboa), instantes depois de Francisco Louçã ter chegado.

A coordenadora do BE apontou algumas das conquistas do Governo da geringonça e disse que o BE foi a "garantia do povo" na última legislatura. "O Governo nada teria feito sem o Bloco e sem o Partido Comunista Português. As decisões da maioria foram graças aos três e gostamos desta solução que sempre serviu para resolver os problemas dos portugueses", frisou.

Mário Centeno - o "alfaiate do país"

No palco da FIL, a confeção das críticas ficou ao encargo de Pedro Filipe Soares, que acusou o ministro das Finanças de usar "medidas sempre erradas".

O líder parlamentar disse que "o fato de Mário Centeno não é à medida das necessidades do país", e que os fatos de maioria absoluta são "sempre curtos" para as necessidades de quem trabalha.

Depois de criticar a especulação imobiliária, que, diz, o PS não tem sabido combater - "falham sempre" -, Pedro Filipe Soares apelou ao voto dos jovens, nomeadamente aos que vivem dificuldades para encontrar casas a preços acessíveis quando ingressam no Ensino Superior e mudam de cidade, para alcançar "uma democracia por inteiro".