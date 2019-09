Catarina Martins quer ultrapassar CDS em Viseu

Joana Almeida Silva Hoje às 14:32 Facebook

A líder do BE quer "fazer história" em Viseu e eleger um deputado pelo distrito onde nas eleições europeias conseguiu mais votos que o CDS. Catarina Martins reuniu-se, este domingo, com os cabeças-de-lista dos distritos do interior.

"Vamos buscar força a quem nos fala mais baixinho e nos diz - eu vou votar em si, mas não diga a ninguém", o tom de sussurro encheu de aplausos o discurso de Mariana Falcato Simões, candidata por Vila Real, n​​o almoço-comício do Bloco de Esquerda, em Viseu.

Numa sala com cerca de 250 pessoas, a iniciativa que pretendeu dar voz às regiões do interior do país serviu para Catarina Martins reivindicar uma estratégia para esses municípios, onde "falta tudo", com propostas como a reabertura de serviços públicos, a renacionalização dos CTT e um plano de mobilidade que crie coesão.

"A Direita fez o favor de nos lembrar que cada deputado que perder pode ser um deputado do BE, aliás, as europeias já nos lembraram isso, com o BE a ultrapassar o CDS aqui. Viseu, pela primeira vez na nossa história, pode ter uma deputada à Esquerda que nunca hesitará na defesa dos salários, na defesa das pensões, na defesa deste país esforçado, na defesa desta gente que constrói Portugal", pediu a líder do partido ao traçar uma meta eleitoral para o escrutínio do próximo dia 6.

Nas legislativas de 2015, o CDS elegeu Helder Amaral, por Viseu, que volta agora a ser o candidato número um do partido liderado por Assunção Cristas.

"Aqui, em Viseu, vamos fazer acontecer [slogan da campanha]. Eleger a Bárbara Xavier é dar força aos salários, às pensões, a este país onde se pode viver muito melhor", garantiu Catarina Martins.

Seis vozes a uma luta

Um a um, com discursos rápidos, incisivos, de voz firme, seis cabeças-de-lista pelos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Portalegre e Castelo Branco explicaram o que fazem na rua.

António Ricardo traz ao almoço a exigência imediata ao Governo espanhol de encerrar a central nuclear de Almaraz, a proibição da apanha da azeitona de noite para não interferir com os pássaros que dormem nos olivais, o fim da agricultura intensiva. "No interior há quem resista e lute. Não estamos aqui para chorar", quase grita o candidato a Portalegre.

Do distrito de Castelo Branco, Rui Lino, assistente social, fala de um "interior que tem sido destruído por uma dança perversa", onde já não há correios, nem transportes públicos.

Em Viseu, a cabeça-de-lista destacou "o medo" que se vive num distrito em que "o emprego é controlado pela cor do partido que está no poder". Bárbara Xavier, 26 anos, psicóloga, garante que "a geração que Passos Coelho mandou emigrar" quer um lugar no Parlamento.