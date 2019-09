CDU lembra que luta "há mais de quatro décadas" pela causa ambiental

Sara Gerivaz Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um dia passado no bastião comunista, o Alentejo, a caravana da CDU desce mais um bocadinho no mapa - cerca de 150 quilómetros - e dedica a sexta-feira à região do Algarve. A primeira paragem foi nos Bombeiros Voluntários de Messines, onde Jerónimo de Sousa deixou uma palavra aos jovens que lutam esta sexta-feira em defesa do planeta.

O secretário-geral do PCP foi recebido em grande euforia, pelos apoiantes algarvios que já o esperavam para o almoço, marcado no quartel da vila. À última da hora, a organização tratou de montar mais mesas e cadeiras para as pessoas a mais que decidiram ouvir as propostas da CDU.

No dia em que os jovens saíram à rua e exigiram um olhar mais crítico dos Governos para a questão da proteção e defesa do planeta, Jerónimo de Sousa lembrou que "há mais de quatro décadas" que o partido ecologista Os Verdes alerta para o problema "sem ser ouvido".

O líder comunista acusou o Partido Socialista de fazer "muitos, muitos anúncios" e de concretizar "muito, muito pouco" para manter as "tais contas certas". Perante uma efusiva plateia, Jerónimo de Sousa questionou o Governo sobre algumas medidas aprovadas na Assembleia da República, como o aumento das equipas de sapadores florestais ou o corpo de guardas florestais.

"É tempo de acabar com os anúncios, é tempo de avançar. Nós queremos que avance, combatendo esta paralisia do PS que não responde a este drama dos incêndios em Portugal", criticou o líder da CDU, lembrando os últimos fogos algarvios em Monchique.

Jerónimo de Sousa afirmou que são necessários "atos concretos" e não "proclamações vazias de conteúdo" e sublinhou, mais uma vez, o contributo da CDU na defesa do meio ambiente, dando o exemplo da introdução do passe social único nos transportes.

Além disso, o secretário-geral do PCP enumerou algumas das medidas do programa eleitoral da CDU para a problemática do Ambiente, como a adoção de medidas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos, o aumento da eficiência energética, a defesa da floresta ou a intervenção imediata nas áreas ardidas.