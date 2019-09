CDU reclama "paternidade" do alargamento do passe social

Sara Gerivaz Hoje às 12:55 Facebook

Jerónimo de Sousa afirmou, esta manhã, que foi graças à luta da CDU que foi possível aprovar o alargamento do passe social, proposta existente no programa do PCP desde 1997.

O secretário-geral do PCP lembrou que a proposta foi chumbada na Assembleia da República em 2016 pelo PS, PSD e CDS, com abstenção do Bloco de Esquerda, mas as "importantes campanhas políticas de massas pelo alargamento do passe" desenvolvidas pela CDU, ajudaram a concretizar a medida.

"O impacto do alargamento do passe é tão grande que todos procuram agora assumir a sua paternidade. Mas a realidade é que apenas um partido, o PCP, a CDU, colocou no seu programa eleitoral de 2015 a proposta de alargamento do passe social intermodal", reclamou Jerónimo de Sousa.

O líder da CDU criticou a ação do PSD e CDS, que falam de investimento na área dos transportes "sem corar de vergonha".

Na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, o secretário-geral do PCP ouviu as exigências dos trabalhadores da área dos transportes e reforçou a necessidade de continuar a investir no setor. Jerónimo de Sousa lembrou que há mais de 20 anos que Portugal não compra um comboio e que é preciso investir no aumento da oferta de transportes públicos, contratação de mais funcionários e modernização da frota.