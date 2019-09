Centeno só está disponível para debater com candidatos, até pode ser Rui Rio

Gina Pereira Hoje às 12:45 Facebook

O PS chamou esta segunda-feira os jornalistas a uma conferência de imprensa de Mário Centeno na sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa, para criticar as contas do cenário macro-orçamental do PSD, que classificou de "materialmente impossíveis". E mostrou-se apenas disponível para o debater com candidatos a deputados, como ele próprio, desafiando Rui Rio para o fazer.

"Em eleições os líderes debatem com os líderes, os candidatos debatem com os candidatos", defendeu Mário Centeno, quando questionado sobre se estava disponível para aceitar o repto feito pelo líder do PSD para aceitar um debate com o responsável pelo seu programa macro-económico, Joaquim Miranda Sarmento, "o Centeno do PSD".

O ministro das Finanças mostrou-se indisponível para o fazer uma vez que Joaquim Sarmento não é candidato a deputado, mas disse que se algum candidato a deputado do PSD estiver disponível para o fazer, incluindo Rui Rio, não terá "nenhuma dificuldade em fazê-lo", disse.

Na conferência de imprensa, o candidato a deputado que vai em quinto lugar na lista por Lisboa elencou as promessas do PSD - o aumento do investimento em serviços públicos, aumentos para todos os setores da Função Pública e o aumento do valor das prestações sociais - para garantir que "não casam com a evolução da despesa no cenário macro-económico do PSD".

"São promessas que eu diria vãs face à dimensão financeira que está no orçamento projetado do pelo PSD", disse, garantindo que pelas suas contas faltam 3900 milhões de euros - a receita é superior nesse valor face à previsão de crescimento económico.

Centeno aponta três riscos neste cenário - riscos sobre o crescimento económico, quanto é que um determinado crescimento económico gera sobre a receita e o risco de despesa - e diz que isso levaria de novo o país para uma situação de défice excessivo.