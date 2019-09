César ataca Rio: "Calunia quem nem sequer é suspeito nem acusado"

Gina Pereira Hoje às 20:39 Facebook

O presidente do PS acusou, este sábado, o líder do PSD, Rui Rio, de dizer uma coisa e fazer o seu contrário: primeiro diz que não faz julgamentos na praça pública; depois, "sentencia quem nem sequer foi julgado e calunia quem nem sequer é suspeito ou acusado". Carlos César diz que o PSD está "desorientado" e pede uma maioria reforçada para o PS.

Num comício em Guimarães, coube ao também líder parlamentar do PS responder a Rui Rio, acusando-o de uma "desorientação muito grande" por já ter percebido que "não vai contar com o apoio que julgava" e pelas "más notícias" que tem recebido, apontando a descida do desemprego e o "prestígio" de Portugal no exterior.

"O PSD não se conforma com tudo isso. É por isso que Rui Rio fala de tudo, mas cada vez menos fala do que mais interessa à vida real dos portugueses", disse Carlos César, apontando que o líder do PSD "num dia diz uma coisa, noutro dia o seu contrário". "Como no caso de Tancos", disse, "num dia diz que não faz julgamentos na praça pública, no outro dia quer transformar a Comissão Permanente do Parlamento num tribunal", referindo-se ao pedido de reunião que o líder do PSD disse que vai entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Carlos César não tem dúvidas: Rui Rio "sentencia quem nem sequer foi julgado e calunia quem nem é suspeito nem acusado. E era uma pessoa assim que quer seria primeiro-ministro de Portugal", disse. O líder do PSD não disse, mas referia-se, por um lado, ao facto de Rio se ter agarrado à acusação do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, neste processo e, por outro, ao pedido de esclarecimentos ao primeiro-ministro sobre se sabia ou não sabia do alegado encobrimento na recuperação das armas de Tancos, resposta que o secretário-geral do PS nunca deu.

Elogios à liderança de Costa

O líder parlamentar do PS elogiou a "liderança de António Costa que se impôs e é fundamental para que continuemos nesse equilíbrio entre a ambição e aquilo que é possível" e pediu para o PS a 6 de outubro uma "maioria de valor reforçado que permita continuar o percurso que temos feito até agora".

César mostrou-se confiante que no dia das eleições os portugueses vão saber reconhecer o trabalho feito por este Governo e "nos darão a vitória que é necessário para prosseguir", discorrendo vários elogios para o líder do seu partido.

"António Costa tem-se revelado um político paciente, muito paciente. Um político conhecedor, mobilizador de vontades, gerador de confluências, um praticante da concertação e isso é muito importante num primeiro-ministro. Sem a sua firmeza, este país não tinha resistido", disse, apontando a necessidade de "equilíbrio entre a ambição e aquilo que é possível".

Costa: "pensem bem"

Na sua intervenção no comício, o secretário-geral do PS voltou a alertar para a importância da estabilidade nos próximos quatro anos, aludindo aos "riscos externos" e às "muitas tensões no mundo que vão ter consequências", disse, apontado a saída do Reino Unido da União Europeia e os conflitos entre os Estado Unidos e a China.

"Governar é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Aquilo que nós começámos tem de ter continuidade. Aquilo que nós avançámos, não pode agora andar para trás", disse, reforçando os apelos da estabilidade.

"Pensem bem no que se passou nestes 4 anos, que cumprimos aquilo que poucos acreditavam ser possível. Pensem bem se vale a pena pôr em risco o que foi alcançado", disse António Costa.

