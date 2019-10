Chega diz que CDS vai "ficar em maus lençóis" após legislativas

Hoje às 19:57, atualizado às 20:20 Facebook

O líder do Chega considerou, esta quarta-feira, que o CDS "vai ficar em muito maus lençóis", depois das legislativas de domingo, adiantando que será "o princípio do fim" do partido de Assunção Cristas e antecipando que vai eleger deputados.

"A doutora Assunção Cristas fez toda a campanha do CDS baseada em duas ideias. A ideia de sobreviver internamente e na ideia de que o Chega não conseguisse eleger deputados. Chegou a dizer à RTP que está a trabalhar todos os dias para que o Chega não eleja deputados", realçou André Ventura, em declarações à imprensa.

O também advogado e comentador desportivo falava à margem de uma arruada com cerca de 20 pessoas, no Parque Adão Barata, no concelho de Loures, em Lisboa.

De acordo com o dirigente, o Chega vai conseguir eleger deputados e "muitos partidos vão ficar chateados" com isso.

"Nós vamos conseguir eleger, e acho que o CDS vai ficar em muitos maus lençóis. O CDS e o PSD, porque fizeram toda a acompanha a querer encostar-nos, a dizer que nós somos os extremistas, que nós somos os racistas", salientou André Ventura, acrescentando que "talvez seja o princípio do fim deles".

Confiante, o presidente do Chega considerou ainda que o seu partido vai ter mais votos do que a Iniciativa Liberal no domingo, depois da sondagem da Católica para a RTP e jornal Público.

"Podem-me dizer muitas coisas, mas não podem dizer que a Iniciativa Liberal vai ter mais votos no distrito de Lisboa do que eu, porque isso não vai acontecer, palavra de André Ventura. É impossível que nos não tenhamos uma enorme força nos concelhos limítrofes de Lisboa", disse.

A sondagem coloca a Iniciativa Liberal, Chega e Aliança na casa dos 1%, mantendo estes partidos com a expectativa de eleger deputados pelo círculo de Lisboa.