Com o furacão a fraquejar, Costa "candidato" volta à campanha

Como a passagem do furacão pelos Açores foi mais fraca do que se chegou a temer, António Costa já pode "despir" o fato de primeiro-ministro e voltar à campanha como candidato. E esta quarta-feira vai passar por três distritos.

Na terça-feira, o secretário-geral do PS tinha colocado as ações de campanha em "stand by" para poder estar disponível para acompanhar, como primeiro-ministro, a evolução do furacão "Lorenzo" na passagem pelo arquipélago dos Açores.

Esta quarta-feira de manhã, António Costa deslocou-se à sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa) para se inteirar da situação e da resposta dos serviços. "A situação de maior risco está neste momento ultrapassada", afirmou, pouco depois das 9 horas (8 horas nos Açores).

Cmo as coisas correram melhor do que o esperado, Costa volta à estrada.

De acordo com a agenda enviada esta quarta-feira de manhã ao jornalistas, Costa estará em Coimbra, pelas 15 horas, numa ação de rua e contacto com a população no Largo da Portagem. Às 17.30 horas está prevista a visita à zona de obras da ala pediátrica do Hospital São João no Porto. O dia termina com um comício em Viseu as 21 horas.