Como aguentar uma campanha na rua? Personal trainer dá dicas aos políticos

Rita Neves Costa Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa (PS) foi ao hospital depois de uma tarde de campanha intensa nas ruas do Porto. Jerónimo de Sousa (CDU) disse que também não está "propriamente fresco como uma alface". Reunimos alguns conselhos de uma personal trainer para enfrentar o rebuliço de umas eleições legislativas.

São dias de stress e correria que animam os dias de campanha eleitoral em Portugal. Seja para candidatos, militantes, demais colaboradores e até jornalistas, é bom saber quando parar e pôr um travão a fundo no cansaço e na euforia das arruadas.

Esta sexta-feira à noite, em Viana do Castelo, António Costa deslocou-se ao hospital com "dores musculares" e foi aconselhado a evitar as ações de rua. Já este sábado, e em reação ao episódio com o secretário-geral do Partido Socialista, Jerónimo de Sousa (CDU) fez questão de desejar as melhoras. Mas avisou: "Não estou propriamente fresco como uma alface, mas estou em condições de prosseguir esta batalha com entusiasmo até ao fim", disse aos jornalistas.

Laís Reis, treinadora pessoal há dez anos, nunca acompanhou nenhuma campanha eleitoral de perto, porém pelas imagens das televisões consegue perceber que não é um desafio fácil. "É importante manter-se ativo. Treinar vai ser fundamental para gerir o stress", esclarece ao JN.

Uma das soluções apresentadas passa por caminhadas de uma hora, passeios de bicicleta ou até uma partida de futebol. Ou seja, tudo o que o candidato goste de praticar e não envolva política. Os exercícios podem parecer básicos, contudo são suficientes, segundo Laís Reis, para um candidato se abstrair de toda a apreensão gerada nas eleições.

A treinadora pessoal dá, ainda, o exemplo das arruadas e dos discursos. "Quando estamos perante uma multidão, o nosso instinto fala mais alto. Sentimos mais adrenalina, o que em excesso, pode causar cãibras e fadiga muscular", explica. Para a treinadora, a exigência física da campanha pode igualar-se à de uma competição desportiva. "É quase como se fosse um maratonista que vai correr 42 km", acrescenta.

Outro ponto importante para o equilíbrio físico e mental da campanha é a alimentação, que se pretende regrada e equilibrada, muito embora, tal seja quase impossível fora de casa. "Acredito que muitas vezes tenham pouco tempo para almoçar ou jantar e comam à pressa", adianta.

"De Bragança a Lisboa são nove horas de distância", como cantavam os Xutos e Pontapés, e em dias de campanha só o exercício moderado pode ajudar a superar o rebuliço político. "O stress tem de ser libertado para alguém aguentar física e psicologicamente a campanha política", conclui Laís Reis.