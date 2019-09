Conheça os boletins de voto de cada círculo eleitoral

Hoje às 15:17 Facebook

O Ministério da Administração Interna já divulgou a lista dos candidatos a deputados a concorrer por cada círculo eleitoral, assim como a formulação dos boletins de votos.

No próximo dia 6 de outubro, os portugueses vão às urnas nas eleições legislativas de 2019. Da votação resultará a constituição do Parlamento português para os próximos quatro anos.

Com as campanhas partidárias nas ruas, já é possível conhecer com mais pormenor os candidatos a deputados por cada círculo eleitoral, tal como outras informações úteis.

O Ministério da Administração Interna disponibiliza num website as listas dos partidos, a constituição do boletim de voto em cada círculo eleitoral e os horários de afluência dos eleitores às urnas.