Costa: "A geringonça funcionou sempre desde o primeiro dia"

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu esta quarta-feira que "a geringonça funcionou sempre desde o primeiro dia" e recusou comentar a acusação de Assunção Cristas de parcialidade por parte de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

"Não ouvi e também se tivesse ouvido não comentava", respondeu Costa aos jornalistas durante uma arruada na baixa de Coimbra, procurando desvalorizar as iniciativas da líder do CDS como fez durante quase toda a campanha.

O reconhecimento do funcionamento da geringonça foi feita depois de nesta manhã PCP e BE terem apoiado a decisão do PS de adiar para quatro dias após as eleições a reunião da comissão permanente para analisar o caso Tancos, que o CDS queria que fosse ainda esta semana.

Questionado sobre se, à luz das sondagens, o PS continua a precisar do apoio dos seus parceiros de esquerda, Costa voltou a desvalorizar os estudos de opinião. "Já ouvi tantas sondagens nestas eleições. Desde aquelas que nos davam maiorias impossíveis até aquelas que não nos dão maiorias. O que eu espero é que o PS tenha um resultado que lhe dê um claro reforço, que permita dar força ao PS para assegurar mais quatro anos de estabilidade política, porque é importante dar força a uma mudança que iniciamos há quatro anos e que possa seguir com estabilidade nos próximos anos".

Na arruada de Coimbra, Costa teve o apoio de Maria do Rosário Gama, professora reformada e presidente da APRe! - Aposentados, Pensionistas e Reformados.