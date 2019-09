Costa acena com riscos do "regresso do diabo" e pede "mais força ao PS"

Gina Pereira Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS acenou, esta quarta-feira, em Loulé, com o risco do "regresso do diabo" caso a Direita volte ao poder em Portugal e pediu "mais força ao PS" para "mais quatro anos de estabilidade".

Costa, o "irritantemente otimista" que assim quer continuar a ser, lembrou que há quatro anos, quando o PS prometeu um programa alternativo de corte com as políticas do Governo PSD/CDS, a Direita acenou com a vinda do diabo.

"Nada nos garante que chegando ao poder, para evitar o diabo, não façam tudo isto andar para trás. E os passes apareçam, os salários voltem a ser cortados, os impostos aumentados e as pensões de novo cortadas", disse António Costa no comício de Loulé, insistindo na importância de dar "mais força ao PS" para que possa continuar a fazer o trabalho que começou nesta legislatura, apontando o investimento no Serviço Nacional de Saúde e a medida de redução dos preços dos passes sociais.

"Não estamos aqui simplesmente para festejar o que já alcançámos. Temos mesmo vontade de fazer o que ainda não está feito e fazer ainda mais e melhor", disse, puxando pelas exigências da região do Algarve que garante querer cumprir.

"É preciso dar força ao PS para que a eletrificação da linha do Algarve não volte para trás e seja mesmo uma realidade. É verdade que retomámos os estudos do hospital central do Algarve, mas é preciso dar força ao PS para que tomemos a decisão que o Algarve reclama e merece", disse, em jeito de resposta ao desafio que lhe tinha sido feito, momento antes, pela cabeça de lista do PS pelo Algarve, Jamila Madeira, para que esse projeto seja mesmo uma realidade.

Na sua intervenção, o também primeiro-ministro voltou a falar na instabilidade que se vive em Espanha, que vai para as quartas eleições em quatro anos.

"Para evitar termos esta instabilidade dos nossos vizinhos, é preciso dar força ao PS para termos mais 4 anos de estabilidade, para manter a credibilidade internacional e a confiança daquelas que investem", disse.

O secretário-geral do PS disse que "há muita gente a fazer contas sobre as eleições, mas o que sabemos é que as eleições não se perdem nem se ganham em sondagens, ganham-se com os votos nas urnas", disse, voltando a apelar aos que querem um Governo do PS que não dispersem o seu voto.

Antes desta intervenção, a cabeça de lista do PS pelo distrito de Faro garantiu que os algarvios têm muitos motivos para estarem gratos ao PS pelo que foi feito em quatro anos e, para os mais esquecidos, tratou de lhes avivar a memória em matéria de portagens nas SCUT.

"Ninguém se engane sobre o que pensa Rui Rio sobre esta matéria: não estava previsto que essas portagens ficassem na Via do Infante. Foi Rui Rio que da Câmara do Porto gritou: 'haja uma revolta se no Algarve não houver portagens na Via do Infante'", disse a candidata a deputada, admitindo que a redução de 15% nas portagens ficou aquém do que o PS/Algarve queria.