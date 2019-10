Costa acusa Direita de querer PPP nos centros de saúde

Gina Pereira Ontem às 23:54 Facebook

António Costa regressou ao discurso da "palavra honrada" e da responsabilidade do PS, acusando a Direita de já não esconder a sua agenda e de querer entregar os centros de saúde aos privados. Em noite de agradecimentos a Vieira da Silva, elogios para Pedro Nuno Santos, "fresquinho da Costa para muitos e bons anos ao serviço do país e do Governo de Portugal".

O auditório do centro de congressos de Aveiro encheu para um comício, onde PSD e CDS estiveram na mira dos vários oradores. José António Vieira da Silva, a quem o secretário-geral do PS agradeceu os anos de dedicação à causa pública e a reforma que garante ter dado mais 22 anos de sustentabilidade à Segurança Social, atirou-se à Direita: lembrou que há quatro anos esses partidos defendiam que era preciso um corte de 600 milhões para salvar as pensões. "Onde está esse corte? Esqueceram-no? Se o escondem, estão a mentir aos portugueses; se acham que já não é preciso, estão a fazer um grande elogio ao PS por reequilibrar a Segurança Social".

Vieira da Silva, que já anunciou que se quer retirar da vida política, disse que "hoje PPD e CDS prometem sol na eira e chuva no nabal, mas onde erguem a voz com mais pujança e convicção é na única linha política que os distingue: a do ataque pessoal e da calúnia. É essa a novidade que trouxeram para o debate eleitoral", disse o ministro da Segurança Social, garantindo que "a política da calúnia, da insinuação, das meias palavras não compensa para Portugal".

Também Pedro Nuno Santos, cabeça de lista por Aveiro, atirou ao que apontou como o programa escondido da Direita. "Quando o PSD e o CDS defendem uma redução agressiva de impostos, o que eles não dizem é que terão de pôr os portugueses a pagar os cuidados de saúde e a educação. É esse o seu verdadeiro programa: reduzir impostos para amanhã terem justificação para entregar o negócio da saúde aos privados", disse, lembrando como a Direita desdenhou da solução de Governo à Esquerda, classificando-a como "geringonça", "diabo" e "esquerdas encostadas" - "não faltaram adjetivos para desvalorizar uma solução" de que o PS se deve orgulhar, defendeu Pedro Nuno.

António Costa pegou na deixa das críticas à Direita e disse que "o que eles se propõem mesmo fazer é abrir à gestão privada os centros de saúde - PPP para os centros de saúde", disse, criticando esta opção.