Costa e a pausa na campanha: "Não posso meter férias de primeiro-ministro"

O secretário-geral do PS, António Costa, justificou a alteração ao programa de campanha - trocando uma ação de contacto com a população na Nazaré por uma visita às obras de requalificação do IP3,na zona de Penacova, prevista para amanhã - com a necessidade de estar "disponível" para acompanhar os efeitos da passagem do furacão Lorenzo pelos Açores.

"É sempre mais útil prevenir do que remediar. Mesmo sendo candidato, não deixo de ser primeiro-ministro. Gosto de separar as situações, mas não me posso desligar delas. Não posso meter férias das minhas funções como primeiro-ministro", disse aos jornalistas, que o confrontaram com o facto de, a cinco dias das eleições, ter privilegiado uma visita a uma obra pública que está a ser levada a cabo pelo Governo do que o contacto de rua com a população, que tem sido escasso na campanha do PS.

António Costa recusa a ideia de que se esteja a esconder da rua. "O contacto com a população tem sido excelente em todos os pontos do país onde temos estado e seguramente vão continuar a ser bons", disse, lembrando que, logo no princípio da campanha lhe perguntaram como é que compatibilizava uma atividade com a outra: "procuro compatibilizar o máximo possível. Todos os tempos livres que tenho como primeiro-ministro dedico-me à campanha, que é a minha obrigação, mas não posso prejudicar as minhas funções como primeiro-ministro por causa da campanha".

O secretário-geral do PS justificou a intenção de "libertar a agenda de amanhã" para estar disponível para acompanhar os efeitos do furacão que poderá atingir as ilhas da Graciosa e das Flores, "seja para a partir do Continente, seja no território da região autónoma dos Açores". Questionado sobre se pretende deslocar-se à região, o primeiro-ministro foi cauteloso: "depende, vamos ver qual é a situação; vamos ver se se justifica e se é necessário", disse, garantindo que tanto o ministro da Administração Interna, como o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil estão a acompanhar a evolução da situação em permanência.

Irónico com escolas de Rui Rio

Confrontado com o facto de o seu principal opositor, Rui Rio, já ter revelado o nome de Arlindo Cunha para a pasta da Agricultura num futuro Governo do PSD, Costa começou por evitar responder, dizendo que não comenta os "governos dos outros". Mas, mais tarde, não hesitaria em fazer um comentário irónico sobre a escolha do líder do PSD: é um grande sinal de rejuvenescimento do PSD. Não há nada como partidos abertos, que se modernizam, que renovam quadros", disse, no final da visita às obras de requalificação do IP3 que têm um prazo de execução de 11 meses.