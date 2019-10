Costa na rota da obra feita faz visita-relâmpago ao Hospital São João

Gina Pereira Hoje às 19:47 Facebook

O secretário-geral do PS esteve, esta quarta-feira, de visita ao estaleiro da obra da nova ala pediátrica do Hospital São João, no Porto, cuja montagem foi concluída ontem. A obra deverá arrancar este mês e tem um prazo de execução de 18 meses.

"Tenho muita satisfação em ver que não chegámos ao fim deste Governo sem que aquilo que esteve parado tanto tempo esteja agora em ação. Os projetos estão feitos, os concursos de empreitada foram tratados, os contratos foram feitos e a obra já se iniciou no dia 25. Temos agora 18 meses para a sua conclusão", disse, António Costa, saudando o presidente do Conselho de Administração do hospital, Fernando Araújo, por ter conseguido resolver os "nós górdios" que impediam o avanço desta obra.

O secretário-geral do PS lembrou que a reinstalação das crianças da ala pedriátrica, "que durante tanto tempo emocionou o país" por terem estado durante cerca de 10 anos a ser tratadas em cintentores, "foi resolvida em julho" e mostrou-se satisfeito pelo avanço da obra. "É isto que compete aos Governos: é por um lado evitar criar problemas e por poutro lado resolver os problemas que existem", disse António Costa, acomanhado pelo cabeça de lista do PS pelo Porto e de vários outros elemntos da lista.

A ala pediátrica, que ficará integrada no edifício principal, terá cinco pisos e mais dois subterrâneos e capacidade para 98 camas. O novo espaço acolherá várias especialidades, incluindo a pediatria, neonatologia, medicina intensiva pediátrica, oncologia pediátrica, cardiologia pediátrica, cirurgia pediátrica e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.

A construção da ala pediátrica do CHUSJ está ao cargo da empresa Casais - Engenharia e Construção, S. A., tendo o projeto sido elaborado pela empresa Aripa Arquitectos.