Costa foi ao hospital "com dores musculares" e vai evitar campanha na rua

O secretário-geral do PS tinha saído a coxear do comício de sexta-feira à noite em Viana do Castelo e, confirmou este sábado de manhã fonte da candidatura, foi ao hospital "com dores musculares'", tendo recebido indiciação médica para evitar as ações de rua.

"Ontem à noite, António Costa teve de ir ao hospital com dores musculares nas costas. Em virtude disso ele e por recomendação médica evitará, durante o dia de hoje, os momentos de rua. Estará no almoço de Famalicão e no comício de Guimarães", informou esta manhã a candidatura aos jornalistas que acompanham a caravana.

Ainda assim, as ações de rua, como um contacto com a população hoje de manhã em Braga, vão realizar-se com a presença dos candidatos a deputados pelo círculo de Braga. Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta, compareceu na arruada no centro de Braga, acompanhando a cabeça de lista, Sónia Fertuzinhos, e o presidente da Federação do PS/Braga, Joaquim Barreto.

Na sexta-feira à noite, António Costa acabou em notórias dificuldades físicas o comício do PS que se realizou na Praça da República em Viana do Castelo. Segundo fonte socialista, em declarações à agência Lusa, as dores musculares têm afetado o secretário-geral do PS nas últimas semanas e o tratamento tem sido mais complicado por neste período ter de acumular as suas funções de primeiro-ministro com a campanha para as eleições legislativas. Recorde-se que na sexta-feira António Costa participou ao fim da tarde numa arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto, onde houve bastantes encontrões.