Costa leva nas listas quase metade do governo

As listas de candidatos do PS à Assembleia da República para os próximos quatro anos integram quase metade dos atuais membros do governo, contabilizando ministros e secretários de Estado. No que diz respeito unicamente aos ministros, esta realidade torna-se ainda mais acentuada: de um total de 18, incluindo o primeiro-ministro António Costa, 13 concorrem ao cargo de deputados.

As cinco exceções são Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, Pedro Siza Vieira, ministro-adjunto e da Economia, Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nelson de Souza, ministro do Planeamento, e José António Vieira da Silva, que já anunciou que vai retirar-se da política. Ou seja, qualquer um deles (excluindo Vieira da Silva) pode naturalmente manter-se no lugar de ministro se o PS vencer as legislativas mas, caso isso não aconteça, é certo que não farão oposição no Parlamento.

Ainda assim, se estendermos a análise aos secretários de Estado esta contagem fica mais mitigada, uma vez que a maioria deles não é candidata a um lugar no Parlamento. O governo que agora cessa funções termina o mandato com um total de 43 secretários de Estado, sendo que 28 não concorrem ao lugar de deputado para o período entre 2019 e 2023 e apenas 15 o fazem. Tudo somado, o PS leva nas listas quase metade dos atuais governantes - de um total de 61, entre ministros e secretários de Estado, 28 (ou seja, 45,9%) são candidatos a deputados para o período legislativo entre 2019 e 2023.

Em 2015 o governo de Costa tinha iniciado funções com 11 ministros vindos das listas de candidatos a deputados, num total de 18 ministérios, ao passo que, num universo de 41 secretários de Estado, 12 tinham sido candidatos ao Parlamento. É certo que por esta altura ainda não se conhece nem o vencedor das eleições de dia 6 de outubro nem, muito menos, a composição do futuro governo mas, se o PS vencer - como, de resto, todas as sondagens indicam - adivinha-se uma dança das cadeiras entre Parlamento e ministérios porventura ainda maior do que há quatro anos.

Quanto aos ministros candidatos a deputados, a principal novidade é Augusto Santos Silva - em 2015 o ministro dos Negócios Estrangeiros não concorreu a um lugar na Assembleia da República mas agora fá-lo como cabeça de lista do círculo de Fora da Europa, onde os socialistas já não elegem desde 2009.

Já no que diz respeito à distribuição geográfica, a predominância cabe a Lisboa: cinco atuais ministros concorrem pelo círculo da capital (António Costa, Mário Centeno, Mariana Vieira da Silva, João Gomes Cravinho e Graça Fonseca), número a que se somam ainda dois secretários de Estado. O distrito do Porto vem a seguir, com dois ministros (João Matos Fernandes e Ana Paula Vitorino) e três secretários de Estado candidatos a deputados por esse círculo.