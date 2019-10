Costa muda agenda de campanha por causa do furacão

Gina Pereira Hoje às 14:29 Facebook

António Costa alterou a agenda de campanha desta terça-feira para a eventualidade de ter de se deslocar, quarta-feira, aos Açores, para se inteirar da situação causada pela passagem do furacão "Lorenzo".

Fonte do PS informou os jornalistas que o secretário-geral decidiu antecipar a agenda do dia de quarta-feira para esta terça-feira, "porque pode ter que ir amanhã, durante o dia, aos Açores devido ao furacão".

Esta tarde, em vez do contacto com a população previsto para a Nazaré, António Costa visita as obras do IP3, terminando o dia com um comício em Aveiro.

No comício desta noite no auditório do centro de congressos de Aveiro estão anunciadas as intervenções de Jorge Sequeira, presidente da federação distrital do PS, Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos e António Costa.