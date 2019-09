Costa não quer que lhe agradeçam "direitos", quer votos que deem mais força ao PS

Gina Pereira Ontem às 23:07 Facebook

O secretário-geral do PS disse, esta noite, num comício em Santarém que não quer que os portugueses lhe agradeçam que esteja a cumprir com os direitos das pessoas, mas pediu, antes, que deem "mais força ao PS e ao Governo para não perder os direitos que conquistámos e que não queremos voltar a perder".

António Costa contou que, à entrada do comício, foi abordado por uma senhora que lhe disse: "obrigado por ter devolvido a minha reforma", algo que de manhã já lhe tinha acontecido durante a arruada em Moscavide. Costa aproveitou os dois episódios para dizer que "os direitos não se agradecem. Os direitos defendem-se, os direitos são próprios. Ninguém dá nada", insistiu, garantindo que os portugueses não têm de lhe agradecer pelo facto de Governo ter reposto salários e pensões que tinham sido cortadas.

"Não tem de agradecer nada ao Governo, não tem de agradecer ao António Costa. Tem que dar força ao Governo, tem que dar força ao PS e ao António Costa para defender os direitos que conquistámos e os direitos que não podemos voltar a perder. Connosco o diabo não vem, connosco isto não anda para trás, anda para a frente", disse, insistindo na importância de haver "mais 4 anos de estabilidade para dar continuidade às nossas políticas e para concluir todos os compromissos".

No discurso na Casa do Campino, o também primeiro-ministro passou em revista grande parte das medidas sociais tomadas pelo Governo, desde a redução do preço dos passes sociais, ao alargamento dos manuais escolares gratuitos e à redução das taxas moderadoras nos serviços prescritos pelos cuidados de saúde primários. E falou de novas medidas que o PS tem no programa eleitoral: alargar o cheque-dentista às crianças a partir dos dois anos (nesta legislatura foi alargado a partir dos seis anos) e o vale para os óculos até aos 18 anos e a pessoas com mais de 65 anos e com Rendimento Social de Inserção.

Tancos fora do comício

Num discurso em que não se referiu ao tema do dia que entrou na campanha - Tancos resumiu-se a uma declaração sem direito a perguntas feita em Lisboa, em resposta a Rui Rio - , nem se referiu à oposição, o primeiro-ministro centrou-se numa espécie de prestação de contas, passando em revista os números da criação de emprego e da redução do défice.

"O tempo do sobressalto acabou, o tempo da confiança e da esperança foi restaurado no nosso país", disse, insistindo na tecla de o PS sair com mais forças das eleições de 6 de outubro. "Se me derem força, se nos derem força, vamos continuar a reduzir as desigualdades e a erradicar a pobreza no nosso país. E, sim, foi possível fazer isto tudo com contas certas e o défice mais baixo da democracia", disse, garantindo que "se nos derem força continuaremos a recuperar a credibilidade internacional, a reduzir o défice e a dívida".

"Não estamos aqui porque estamos conformados com o que fizemos. Mas porque sabemos que há mais e melhor que é necessário continuar a fazer para o futuro para o nosso país", afirmou.

Num distrito cuja lista foi encabeçada há quatro anos por Vieira da Silva - desta vez a escolha recaiu em Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação - o primeiro-ministro aproveitou para agradecer a dedicação do até agora ministro da Segurança Social, que já anunciou querer retirar-se da vida política ativa.