Costa quer mais imigrantes e acabar com "absurdo" das quotas laborais

Portugal precisa de mais imigrantes e "não há associações patronais que não peçam ao Governo para agilizar as autorizações de residência de quem quer vir trabalhar do estrangeiro": António Costa promete mudanças e "acabar com o absurdo da existência de quotas para contingentes laborais" para quem vem de fora da União Europeia.

"Portugal precisa de mais imigrantes e de mais estrangeiros que venham trabalhar para o nosso país, nas mais diversas atividades", disse, esta quarta-feira, o secretário-geral do PS num almoço da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, anunciando que pretende pôr fim às quotas anuais de trabalhadores de fora da União Europeia que as empresas nacionais podem contratar, uma legislação que existe desde 2007.

"Essa ideia que quem vem para Portugal vive à custa do subsídio de desemprego é julgar que nós somos a Suécia. Esse contingente não faz qualquer sentido", disse o também primeiro-ministro, garantindo que pretende acabar com essa limitação se voltar a formar Governo.

Num discurso onde defendeu que "não há nenhum povo imune ao racismo" e que o combate à discriminação racial "tem de ser permanente", o secretário-geral do PS apontou "duas melhorias claras" a fazer na área da imigração em Portugal, propostas que constam do programa de Governo do PS. Por um lado, Costa quer separar o combate ao racismo dos processos de integração dos imigrantes; e, por outro, separar as funções das polícias de fronteira da capacidade administrativa relativamente às entradas de imigrantes em Portugal, hoje concentradas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Cachupa ao som de mornas

Rodeado de representantes de associações de imigrantes, para um almoço de cachupa ao som de mornas cantadas ao vivo, o secretário-geral do PS confessou ser sempre com "grande emoção" que regressa à Associação Cabo-Verdeana de Lisboa, um local que disse estar intimamente ligado ao início da sua atividade política, quando era presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS e foi pela primeira vez eleito deputado à Assembleia da República, em 1991.

Invocando o papel do PS na abertura à integração dos imigrantes, Costa lembrou que, nesse ano, os três primeiros projetos de lei que deram entrada no Parlamento, foram escritos por ele e recordou-os: abrir um processo de regularização extraordinária dos chamados imigrantes ilegais; pôr fim à discriminação negativa que então vigorava no acesso à habitação social; e a atribuição do direito de voto aos imigrantes nas eleições autárquicas.

Cavaco e o caso Vuvu Grace

O recuo a 1991 - ano da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva - serviu de pretexto para António Costa deixar críticas ao "encarniçamento contra a imigração" do Governo de então. "O país era muito diferente daquilo que é hoje. O Estado português recusava reconhecer os dentistas brasileiros e proibia-os de ter atividade em Portugal", disse, recordando também o caso da guineense Vuvu Grace e da sua filha que, em 1994, quando vinha a Portugal visitar o marido, foi retida pela polícia no aeroporto, um caso em que o próprio acabaria por se envolver como advogado.

"O país era mesmo diferente nessa altura. Era um país onde o então primeiro-ministro (Cavaco Silva) e o ministro da Administração Interna (Dias Loureiro) convocavam o Conselho de Segurança Interna para debater a invasão de brasileiras de maus costumes em Portugal", disse.