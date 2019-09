Cristas agarra-se a fantasma fiscal do programa de Catarina

Nuno Miguel Ropio Hoje às 00:00 Facebook

Líder do CDS apostada em alarmar com medidas do BE. Bloquista lembrou passado e defendeu atual governação.

Assunção Cristas acusou Catarina Martins de propor um aumento da carga de impostos e o fim de um conjunto de 127 benefícios fiscais, principalmente para quem tem filhos. A líder do BE retorquiu e apontou a presidente do CDS por não só ter como lema a "ideia do Portugal offshore", como por falar para famílias ricas. Naquele que foi o segundo debate das legislativas, esta terça-feira à noite, mais do que as matérias fiscais, que dominaram quase todo o frente a frente, estiveram em causa visões muito distintas para o país de duas líderes partidárias.

Logo no arranque do debate, na RTP3, Cristas e Catarina foram questionadas se conheciam o programa eleitoral uma da outra. Se a líder do BE admitiu que tinha lido atentamente as propostas do CDS, já a centrista, num tom frio, foi lacónica: "com detalhe não, mas dei uma vista de olhos".

Na verdade, 30 minutos depois provou-se que Cristas até o número de páginas e capítulos sobre uma medida do BE conhecia: a centrista mostrou-se apostada em amedrontar a classe média com medidas fiscais do BE, como por exemplo taxar a venda de casa própria.

BE lembra perdão fiscal de Núncio

Cristas começou por assegurar que o principal objetivo do CDS é o de "libertar as famílias e as empresas da maior carga fiscal de sempre". "A nossa prioridade número um é o de baixar os impostos", disse.

Catarina contrapôs, ao acusar o CDS de ter um objetivo bem diferente: criar um "Portugal offshore", em que imperam os baixos salários.

A bloquista teve ainda a dupla função de ter de fazer a defesa da atual governação. "A receita fiscal aumentou não porque as pessoas estejam a pagar mais mas porque a economia melhorou", atirou. E deu como exemplo o aumento do encaixe do IVA, quando até se reduziu a taxa para a restauração.

Insistiu ainda que BE defende os contribuintes, "ao contrário dos milionários que o CDS gosta de apoiar com os benefícios fiscais".

Cristas reclamou que o "Estado apropriou-se da riqueza produzida" e o quanto o CDS "quer libertar" as famílias do Fisco. "Não sei que famílias é que a drª. Assunção Cristas fala. Mas as pessoas estão a pagar menos impostos do que pagavam", assegurou Catarina.

A líder do BE foi mais longe e lembrou que quando o CDS teve mão nas Finanças, através do ex-secretário de Estado Paulo Núncio, deu uma "amnistia" a Ricardo Salgado, Zeinal Bava e José Sócrates.

Mesmo tendo aflorado a necessidade de investimentos público, principalmente no Serviço Nacional de Saúde, as duas líderes acabaram sempre a falar de impostos, muito por iniciativa de Cristas.

E foi na reta final que a líder do CDS se agarrou ao eterno fantasma fiscal que recai sobre o BE, ao acenar com a intenção dos bloquistas em acabarem com "127 benefícios fiscais", que vão desde "deduções para saúde", "a famílias com filhos pequenos", passando pelas "mais-valias para quem vende a própria casa". "Pergunto se é um abuso vender a própria casa?", perguntou.

Catarina, que já havia criticado a "forma de apresentar as coisas" por parte de Cristas, argumentou que a líder do CDS fez uma leitura enviesada das propostas, que, no caso do setor imobiliário, querem travar a especulação imobiliária.

"É melhor ler com mais atenção", provocou Catarina Martins, no final do debate. "Eu li com muita atenção", reagiu Assunção Cristas, a mesma que, no início, tinha visto o programa do BE "en passant".

Das duas líderes partidárias, Assunção Cristas é a que terá menos tempo para respirar entre os debates agendados, já que quinta-feira irá defrontar Rui Rio, líder do PSD, na SIC. Catarina Martins irá ter um embate com António Costa, na sexta-feira, na RTP1.