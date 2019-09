Depois da queda de Rio, o novo fôlego de Costa

Rafael Barbosa Hoje às 20:02 Facebook

Ao sexto dia de sondagem diária da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, a diferença entre os dois primeiros aumenta para 11,5 pontos percentuais. O PS sobe dois pontos para 38,3%, o PSD desce ligeiramente para 26,8%.

Mas há um outro abalo notório, quando olhamos para os restantes partidos: a CDU perde mais de ponto e meio (fica nos 5,3%) e aproxima-se do CDS (estacionou o "táxi" nos 4,4%). O BE também é exemplo de estabilidade, mas num patamar superior (10,6%). Quanto ao PAN, volta recuperar umas décimas (3,3%).

Entre os partidos que lutam por chegar pela primeira vez ao Parlamento, as notícias são menos boas. Depois de um pico de popularidade, o Iniciativa Liberal cai para 1,3% e o Livre para 1,1%. Aliança e Chega seguem abaixo de 1%.

Nova tendência confirmada

Já não restam dúvidas de que se instalou uma nova tendência na "tracking poll". Só não se sabe que duração terá. Depois de quatro dias de crescimento contínuo do PSD, por oposição a uma quebra do PS, somam-se agora dois dias de cenário inverso. Com protagonismos alternados. Na quarta-feira, foram os sociais-democratas que caíram um ponto e meio. Esta quinta-feira, são os socialistas que sobem quase dois pontos. Resultado, o fosso entre os dois primeiros alarga-se para 11,5 pontos percentuais (eram 14 no primeiro dia).

É importante lembrar de que forma o trabalho de recolha se cruza com o calendário político, para tentar perceber o que pode estar por detrás desta nova tendência. Uma vez que são acrescentadas 150 novas entrevistas todos os dias (e retiradas as 150 mais antigas), conclui-se que a maioria dos inquiridos da amostra atual (600) já pôde assistir ou assimilar as leituras do último frente a frente entre Rio e Costa, bem como do único debate televisivo que juntou os seis candidatos (ambos na última segunda-feira).

Outro acontecimento capaz de influenciar os comportamentos eleitorais multiplicou os seus efeitos por dois dias, com vantagem para o PS: primeiro, o INE veio corrigir em alta o crescimento económico de 2017 e 2018; no dia seguinte, o ministro da Segurança Social veio assegurar que isso representará um aumento generalizado de pensões e acima da inflação.

Pensões mais altas, PS a subir

Será exagerado associar o crescimento do PS a uma promessa de aumento de pensões? Quando se analisa a malha fina das intenções diretas de voto (sem distribuição de indecisos), detetam-se mais algumas coincidências. Por exemplo, que é precisamente entre o eleitorado mais velho (55 anos em diante) que os socialistas mais crescem. São mais seis pontos de um dia para o outro, marcando agora 38,2%, quase 20 pontos percentuais acima dos sociais-democratas.

No que diz respeito aos escalões de rendimento, é numa classe média com salários e pensões mais baixas que o salto do PS é maior: um ganho de quatro pontos no maior segmento desta categoria, e de novo quase 20 pontos de diferença para o PSD. O prometido aumento de pensões terá mais impacto junto deste grupo do que entre os dois escalões que têm maior rendimento, onde a evolução socialista é muito menor e em que a diferença para os sociais-democratas é de apenas três a quatro pontos percentuais.

O que está ainda por apurar é o efeito de um outro acontecimento com ares de escândalo: saiu esta quinta-feira a acusação de Tancos e é evidente o seu potencial para danificar a imagem do Governo e, por arrasto, a tração eleitoral dos socialistas. Recorde-se que há um ex-ministro da Defesa entre os acusados (entre outros crimes, o abuso de poder). Se Costa se ressente ou resiste, as próximas sondagens diárias dirão (sempre às 20 horas no JN online).

Socialismo rima com indecisos

A palavra socialismo rima com indecisos. Ao sexto dia de sondagem diária da Pitagórica para o JN, é possível perceber que há um padrão que une estes dois grupos de eleitores: sempre que há grandes oscilações no número de indecisos num determinado sentido, o número de socialistas evolui em sentido contrário. Detalhemos.

Ao longo desta sondagem diária, é possível detetar três momentos em que houve uma alteração significativa do número de indecisos (mais do que um ponto percentual para cima ou para baixo). E em todos esses momentos aconteceu algo de igualmente significativo ao resultado dos socialistas. Sendo que os valores usados na comparação são os da intenção direta de voto, ou seja, sem distribuição de indecisos.

O primeiro momento de rutura refletiu-se nos resultados de domingo passado (segundo dia da "tracking poll"): o número de indecisos subiu 3,5 pontos percentuais, enquanto o PS perdia quase três pontos. O segundo momento, um pouco mais suave, refletiu-se nos resultados de quarta-feira (quinto dia): o número de indecisos desceu mais de um ponto e no mesmo dia terminou um ciclo de descida contínua dos socialistas. O terceiro momento, que volta a ser a mais abrupto, reflete-se nos resultados desta quinta-feira: o número de indecisos desce cerca de três pontos, enquanto o PS sobe dois pontos e meio.

O pior resultado da CDU

Uma das surpresas desta sexta entrega da sondagem diária diz respeito ao resultado da CDU. De acordo com a projeção de resultados, teria agora um resultado de 5,3%. É o pior resultado, tanto da "tracking poll", como de todos os barómetros que a Pitagórica já fez, este ano, para o JN. Foi nas sondagens de abril e maio que a coligação liderada pelos comunistas bateu no fundo, com 6,5% (muito próximo do resultado obtido nas europeias: 6,88%).

Ainda que seja importante salientar que a análise por segmentos deve ser lida com reservas, uma vez que se trata de amostras com um número reduzido de inquiridos, vale a pena olhar para a malha fina, para perceber melhor o que causou esta queda.

No que diz respeito às faixas etárias, é entre o eleitorado mais velho (55 anos em diante) que os comunistas mais sofrem (passam de 7,1% para 5,3%). Ora, este é o maior segmento da amostra e aquele em que a CDU estava a conseguir um apoio mais amplo. Quando se analisa pela perspetiva do rendimento, as conclusões são semelhantes: é numa classe média de salários e pensões baixos, que é a mais numerosa e a que mais se disponibilizava para votar CDU, que os comunistas mais perdem (passam de 8,4% para 6,4%).

Finalmente, no que diz respeito à geografia, a queda de Jerónimo de Sousa é maior na região do Porto (desce mais de dois pontos), mas também é significativa na região de Lisboa (passam de 8,2% para 6,7%), uma vez que inclui o maior círculo eleitoral do país, que garantiu cinco deputados em 2015 aos comunistas (com 9,84%).

Catarina em terreno negativo

Já fizemos referência, nos últimos dias, à estabilidade do Bloco de Esquerda: vai agora no quarto dia com projeções acima dos 10 pontos percentuais, com variações de, no máximo, uma décima. Mas há um sinal de que a situação pode degradar-se: a avaliação dos eleitores à presença da líder bloquista em campanha: Catarina Martins chegou a fazer par com Rui Rio, quando eram os únicos candidatos com um saldo positivo (diferença entre quem melhorou e piorou a sua opinião sobre um candidato).

Acontece que a bloquista foi perdendo gás: primeiro ficou com saldo zero, para agora descer abaixo da linha de água, com um saldo negativo de seis pontos. Poderiam ser os efeitos da confrontação violenta com António Costa no debate a seis da RTP, que versou sobre "empecilhos" à Esquerda do PS e em revelações sobre a paternidade da "geringonça".

Um percurso ao contrário tem feito Jerónimo de Sousa, que é quem faz agora companhia a Rui Rio na avaliação benévola dos portugueses. O líder comunista tem um saldo positivo de 1,6 pontos, mas já deu para perceber que, sendo apreciado, não parece ser o suficiente para merecer o voto.